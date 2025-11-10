Los principales especialistas en patología vertebral de España se citan en León Las XXV Jornadas de Discusión sobre Patología del Raquis se celebran el 14 de noviembre en San Isidoro

Las XXV Jornadas de Discusión sobre Patología del Raquis conmemoran este año sus Bodas de Plata alcanzando un hito significativo en su trayectoria como foro científico de referencia a nivel nacional. Este encuentro, que reúne a los principales especialistas en patología vertebral de toda España, se ha consolidado a lo largo de 25 ediciones como una cita imprescindible para el análisis, la actualización y el intercambio de conocimiento en torno a las enfermedades del raquis.

El tema central de esta edición que se celebra el día 14 de noviembre invita a la reflexión bajo el lema 'Valorar y analizar cómo hemos evolucionado en estos 25 años'. A lo largo de las jornadas se abordarán los principales avances en diagnóstico, técnicas quirúrgicas, abordajes mínimamente invasivos y nuevas estrategias terapéuticas, así como los retos que aún persisten en el manejo integral de las patologías vertebrales.

Organizadas por la Unidad de Cirugía del Raquis del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Asistencial Universitario De León, las Jornadas de Patología del Raquis mantienen desde sus inicios un enfoque multidisciplinar, congregando a especialistas en traumatología, neurocirugía, rehabilitación, radiología, anestesiología y enfermería especializada. Este carácter transversal ha contribuido decisivamente a su prestigio y continuidad, convirtiéndolas en un referente científico y docente de primer orden en el ámbito de la columna vertebral.

En esta edición especial de las Bodas de Plata, las Jornadas pondrán en valor no solo los avances tecnológicos y clínicos alcanzados durante el último cuarto de siglo, sino también el espíritu de colaboración profesional y el compromiso con la excelencia que las han caracterizado desde su origen.

