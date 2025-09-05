leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Entalladores vista desde la avenida de La Magdalena. Google Street View

Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León

El accidente se ha producido en una avenida de la capital cuando un vehículo ha alcanzado a otro

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:11

Día complicado en las carreteras y calles de municipios de la provincia y de León capital. Casi con la noche en la ciudad, el 112 ha recibido un nuevo aviso, a las 20:41, por una colisión por alcance de dos turismos a las en la avenida de la Magdalena junto al cruce con la calle Entalladores.

Se solicita asistencia sanitaria a una zona cercana a otro accidente ocurrido en la tarde de este 5 de septiembre para un varón de 58 años que está herido, en principio con pronóstico leve, por dolor de cuello.

El 112 ha avisado a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía en León, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl-, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para evaluar el estado del único herido del que se tienen conocimiento a la hora de la publicación de este artículo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  2. 2 El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II
  3. 3 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  4. 4 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  5. 5 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León
  6. 6 La fábrica de un pueblo de León que reabre un año y medio después de quedar calcinada
  7. 7 Un hombre de unos 80 años es atropellado en el centro de León
  8. 8 La problemática de espigas en León: «Las familias están más concienciadas, pero siguen siendo un peligro»
  9. 9 Dos heridos hospitalizados tras una colisión múltiple en Sahagún
  10. 10 Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León

Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León