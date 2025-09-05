Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León El accidente se ha producido en una avenida de la capital cuando un vehículo ha alcanzado a otro

Alberto P. Castellanos León Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:11

Día complicado en las carreteras y calles de municipios de la provincia y de León capital. Casi con la noche en la ciudad, el 112 ha recibido un nuevo aviso, a las 20:41, por una colisión por alcance de dos turismos a las en la avenida de la Magdalena junto al cruce con la calle Entalladores.

Se solicita asistencia sanitaria a una zona cercana a otro accidente ocurrido en la tarde de este 5 de septiembre para un varón de 58 años que está herido, en principio con pronóstico leve, por dolor de cuello.

El 112 ha avisado a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía en León, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl-, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para evaluar el estado del único herido del que se tienen conocimiento a la hora de la publicación de este artículo.