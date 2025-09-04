Un hombre de unos 80 años es atropellado en el centro de León Los alertantes del accidente aseguran que una furgoneta golpeó al hombre en un paso de peatones

Cruce en el que ha tenido lugar el atropello.

Leonoticias León Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:05 | Actualizado 20:11h.

El 112 ha recibido varias llamadas informando de que, en torno a las siete y media de la tarde, se había producido un atropello en una céntrica calle de León.

Según los informantes sería a las 19:28 horas cuando a la altura del número 11 de la avenida Padre Isla, en el cruce con la calle Lope de Vega, un hombre de unos 80 años había sido golpeado por una furgoneta cuando cruzaba por un paso de peatones.

Se traslada el aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl-, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

En el momento de la publicación de esta noticia se desconoce la edad exacta del varón herido y su estado de salud, así como si ha sido trasladado o no a algún centro hospitalario.