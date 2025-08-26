Atropellan a un ciclista de 70 años en Villarrodrigo de las Regueras El incidente ha tenido lugar en la tarde de este martes y el ciclista se encontraba consciente

Un ciclista de 70 años de edad ha resultado herido en la tarde de este martes tras ser atropellado por un turismo en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras.

Según informa el servicio de emergencias 112, el aviso se dio a las 17:53 horas alertando de una colisión entre una bicicleta y un turismo en la calle Real de Villarrodrigo de las Regueras, en el cruce que une esta localidad con la vecina de Villaobispo.

Cuando acudieron los servicios médicos a este punto localizaron a un hombre de 70 años, que viajaba en la bicicleta, herido pero consciente.

