Las hipotecas sobre viviendas crecen 33,8% con en 95 operaciones agosto en León En Castilla y León suben tres puntos más que la media nacional, con 1.538 préstamos

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León experimentó en el mes de agosto una subida del 10,7 por ciento interanual, hasta los 1.538 préstamos, frente al 7,5 por ciento de la media nacional, hasta las 33.271, según reflejan los datos publicados este jueves 23 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades con los mayores incrementos en sus tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas fueron Cantabria (63,8 por ciento), Baleares (41,8 por ciento) y Aragón (39,8 por ciento).

Por otra parte, el capital prestado para las hipotecas suscritas en Castilla y León ascendió a 178,6 millones de euros durante el octavo mes del año, un 21,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto del país la subida fue del 24,1 por ciento al prestarse 4.547 millones de euros.

Los datos del INE también revelan que el número total de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas alcanzó en Castilla y León las 2.069 del total de 43.089 que se suscribieron en el conjunto del país. De ellas, en la Comunidad, 55 fueron sobre fincas rústicas, con un capital prestado de 8,3 millones, y 2.014 sobre urbanas -1.538 viviendas, 17 solares y 459 de otro tipo-, con un capital prestado en conjunto de 274,3 millones.

Datos provinciales

Las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron en cuatro provincias de la comunidad y bajaron en cinco. Entre las primeras, lo hicieron un 57,5 por ciento en relación a 2024 en Segovia, hasta totalizar 167 operaciones en agosto, seguida de Ávila, con un 33,8 por ciento y 95 operaciones, León, con un aumento del 22,4 por ciento, hasta las 251 hipotecas, y Valladolid, un 11 por ciento, con 401 préstamos hipotecarios. Por contra, descendieron en Zamora, un nueve por ciento (70 operaciones); en Palencia, un 4,9 por ciento (96); Burgos, un 2,5 por ciento (227); en Soria, un 2,4 por ciento (40), y en Salamanca, un 1,5 por ciento, hasta las 191 hipotecas.

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, disminuyó en Zamora, un 14,1 por ciento, con 5,8 millones de euros, en Soria, un 9,4 por ciento, con 4,1 millones, y en Palencia, un 8,3 por ciento, hasta los 9,2 millones. En el otro sentido, encabezó los crecimientos Segovia, con un 113 por ciento (22,1 millones); por delante de Ávila, con un 38,8 por ciento (8,9 millones), León, con un 28,8 por ciento (26,8 millones), y de Valladolid, donde subió un 18,8 por ciento el capital y alcanzó los 52,6 millones. Cierran los aumentos Salamanca, con un 15,2 por ciento más y 23,4 millones, y Burgos, con un 8,2 por ciento de incremento y 25,4 millones.