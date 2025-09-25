La compraventa de viviendas, al alza en León: crece el número de transmisiones y de hipotecas La compraventa de inmuebles supera las 500 operaciones en el mes de julio en León y las hipotecas alcanzan las 237 en la provincia

Leonoticias León Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:01 Comenta Compartir

La compraventa de viviendas en la provincia de León aumentó en un 18 por ciento en el mes de julio hasta alcanzar las 517 operaciones inmobiliarias, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla y León este dato creció un 19,9 por ciento en el mes de julio, hasta alcanzar las 3.256 transmisiones de este tipo de fincas, más de seis puntos por encima de la media nacional, que con un crecimiento del 13,7 por ciento, sitúa el volumen de compraventa de viviendas en 64.730.

Asimismo, en el séptimo mes de 2025, se contabilizaron en Castilla y León 510 compraventas de vivienda nueva y 2.746 de segunda mano, mientras que si la división se hace entre libres y protegidas, el número de transmisiones se elevó a 2.934 en el primer caso por las 322 del segundo.

Por provincias, la compraventa de viviendas subió en todas salvo en Soria, donde descendió un 18,9 por ciento hasta las 86. El mayor aumento tuvo lugar en Valladolid, con un 45,1 por ciento, hasta las 730; seguida por Zamora, con un 41,2 por ciento (216); Palencia, con un 24,6 por ciento (218); Salamanca, con un 18,8 por ciento (417); León, con un 18 por ciento (517); Burgos, con un 16 por ciento (530); Segovia, con un 2,7 por ciento (262); y Ávila, con un uno por ciento, hasta las 280.

En el mes de julio, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad de Castilla y León fue de 16.962, un 5,2 por ciento más que en el mismo mes del año precedente, mientras que en todo el país, la cifra de transmisión de fincas se elevó hasta las 209.132, un 9,9 por ciento más que el dato de julio de 2024.

De las transmisiones inscritas en Castilla y León, 6.503 fueron relativas a fincas rústicas, siendo 1.811 por compraventa, 223 por donación, 27 por permuta, 2.990 por herencia y las 1.452 restantes relativas a otro tipo de intercambios. En cuanto a las 10.459 urbanas, 6.112 correspondieron a compraventas, 227 a donaciones, siete a permutas, 2.185 a herencias y 1.928 a naturaleza de otro tipo de transmisión.

Hipotecas

Y esto también se ha traducido en un aumento de las hipotecas. En León, estas operaciones han aumentado un 16,7 por ciento, hasta alcanzar las 237 en el mes de julio, con un incremento superior (17,4 por ciento) del capital suscrito, hasta los 22,2 millones.

En Castilla y León, este dato experimentó en el mes de julio una subida del 31,1 por ciento interanual, hasta las 1.866, frente al 25 por ciento de la media nacional, hasta las 45.067.

El capital prestado para las hipotecas suscritas en Castilla y León ascendió a 219,8 millones de euros durante el séptimo mes del año, un 43,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto del país la subida fue del 34,5 por ciento al prestarse 7.359 millones de euros.

Los datos del INE también revelan que el número total de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas alcanzó en Castilla y León las 2.538 del total de 57.299 que se suscribieron en el conjunto del país. De ellas, en la Comunidad, 36 fueron sobre fincas rústicas, con un capital prestado de 13,9 millones, y 2.502 sobre urbanas -1.866 viviendas, 22 solares y 614 de otro tipo-, con un capital prestado en conjunto de 288,8 millones.

Datos provinciales

Las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron en las nueve provincias de la Comunidad, excepto en Soria, donde bajaron un 44,7 por ciento en relación a 2024, hasta totalizar 26 operaciones en julio. Donde más subieron fue en Segovia, donde se firmaron 159 hipotecas, y Zamora, con 118 operaciones, tras experimentar un incremento del 71 por ciento. Les siguieron Ávila, con un aumento del 64,2 por ciento, hasta las 110 hipotecas; Palencia, un 51,1 por ciento (133); Salamanca, un 43,8 por ciento (266); Burgos, un 27,2 por ciento (304); Valladolid, un 18,8 por ciento (513), y León, un 16,7 por ciento, hasta las 237 hipotecas.

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, solo disminuyó en Soria, un 35,6 por ciento, con 2,4 millones de euros. Encabezó los crecimientos Ávila con un 115,9 por ciento (12 millones), por delante de Segovia, con un 88,2 por ciento (18,4 millones); de Palencia, con un 72,2 por ciento (13,2 millones) y de Zamora, donde subió un 66,7 por ciento el capital y alcanzó los 10,8 millones. En Burgos, se alcanzaron los 39 millones (55,6 por ciento); en Salamanca, los 29,2 millones (47,8 por ciento); en Valladolid, los 72,2 millones (29,4 por ciento), y en León, los 22,2 millones (17,4 por ciento).

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, en el conjunto nacional, el tipo de interés medio fue del 2,94 por ciento y el plazo medio de 25 años. El 29,9 por ciento de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 70,1 por ciento a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,9 por ciento tanto para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable como para las de tipo fijo.

Temas

INE