leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emergencias.

Herido en la rodilla hombre que se cayó de su moto en el centro de León

El accidente se produjo a las 12:45 horas de este viernes

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:37

Trasladan al Hospital de León a un hombre herido tras caer de su motocicleta mientras circulaba por el centro de la ciudad de León.

El accidente ocurría sobre las 12:45 horas de este viernes 19 de septiembre cuando el varón se caía en la plaza de Santo Domingo y quedaba herido en una rodilla.

Noticias relacionadas

Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos

Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos

El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón

El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón

Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles

Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles

Policía Local, Nacional y Sacyl se trasladaban al lugar con una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario del centro de salud para atender y trasladar al herido al Hospital de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  5. 5 Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  6. 6 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos
  7. 7 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  8. 8 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  9. 9 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún
  10. 10 Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herido en la rodilla hombre que se cayó de su moto en el centro de León

Herido en la rodilla hombre que se cayó de su moto en el centro de León