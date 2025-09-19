Herido en la rodilla hombre que se cayó de su moto en el centro de León El accidente se produjo a las 12:45 horas de este viernes

Leonoticias León Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

Trasladan al Hospital de León a un hombre herido tras caer de su motocicleta mientras circulaba por el centro de la ciudad de León.

El accidente ocurría sobre las 12:45 horas de este viernes 19 de septiembre cuando el varón se caía en la plaza de Santo Domingo y quedaba herido en una rodilla.

Policía Local, Nacional y Sacyl se trasladaban al lugar con una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario del centro de salud para atender y trasladar al herido al Hospital de León.

Temas

Hospital de León