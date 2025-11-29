Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León El suceso se ha producido en la calle Batalla de Clavijo en la tarde de este sábado

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido en la tarde de este sábado un aviso en torno a las 20:38 horas por un accidente vial en la calle Batalla de Clavijo, esquina con San Guillermo en León Capital.

El aviso alertaba de la colisión entre un coche y un patinete. En ella, ha resultado herido un hombre de unos 30 años, conductor del patinete, que no puede mover un brazo.

Desde la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León se ha trasladado aviso a Policía Local de León y a Policía Nacional. Además se ha avisado a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender al varón.