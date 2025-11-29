leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia.

Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León

El Servicio de Emergencias recibió el aviso en torno a las 18:43 horas de la tarde por la colisión en la rotonda de Carlos Pinilla

León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido este sábado en torno a las 18:43 horas de la tarde el aviso que informaba de un accidente en la rotonda de Carlos Pinilla, en León capital.

El aviso alertaba de que dos vehículos habían sufrido una colisión por alcance, con una mujer de 22 años herida que se quejaba de dolor de espalda.

Se trasladó el aviso a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender la herida. También se avisó desde la sala a Policía Nacional y a Policía Local de León.

