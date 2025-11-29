leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia.

Herido un motorista tras un accidente vial en Navatejera

El Servicio de Emergencias ha recibido el aviso en torno a las 19:55 horas de este sábado

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Un hombre de unos 25 años ha resultado herido tras un accidente vial entre una moto y un coche en la calle Río Cea, esquina con calle Pablo Neruda, en Navatejera.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso en torno a las 19:55 horas de este sábado alertando del siniestro.

Noticias relacionadas

Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León

Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León

Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca

Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca

Se trasladó el aviso a Policía Local de Villaquilambre, a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl . Se solicitó asistencia para un herido, el motorista, que se queja de dolor en la cadera

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
  3. 3 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
  4. 4 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»
  5. 5 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
  6. 6 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  7. 7 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  8. 8 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  9. 9 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  10. 10 Se armó el Belén en Capuchinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herido un motorista tras un accidente vial en Navatejera

Herido un motorista tras un accidente vial en Navatejera