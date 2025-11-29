Herido un motorista tras un accidente vial en Navatejera El Servicio de Emergencias ha recibido el aviso en torno a las 19:55 horas de este sábado

Un hombre de unos 25 años ha resultado herido tras un accidente vial entre una moto y un coche en la calle Río Cea, esquina con calle Pablo Neruda, en Navatejera.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso en torno a las 19:55 horas de este sábado alertando del siniestro.

Se trasladó el aviso a Policía Local de Villaquilambre, a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl . Se solicitó asistencia para un herido, el motorista, que se queja de dolor en la cadera