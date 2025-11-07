leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. L.N

Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León

Los hechos han tenido lugar a las 19:43 horas de la tarde de este viernes 7 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

Un varón de 46 años resultó herido en la tarde de este viernes, 7 de noviembre, tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la calle Cirujano Rodríguez, número 59, en el barrio leonés de Puente Castro.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 19:43 horas, alertando del accidente y solicitando asistencia sanitaria para uno de los implicados, que permanecía consciente en el lugar.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local de León, del Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendió al herido y lo trasladó para su valoración médica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  4. 4 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  5. 5 Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León
  6. 6 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo
  7. 7 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
  8. 8 Piden empezar a sancionar «en una semana» a los patinetes eléctricos de León
  9. 9 El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo
  10. 10 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León

Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León