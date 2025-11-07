Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León Los hechos han tenido lugar a las 19:43 horas de la tarde de este viernes 7 de noviembre

Un varón de 46 años resultó herido en la tarde de este viernes, 7 de noviembre, tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la calle Cirujano Rodríguez, número 59, en el barrio leonés de Puente Castro.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 19:43 horas, alertando del accidente y solicitando asistencia sanitaria para uno de los implicados, que permanecía consciente en el lugar.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local de León, del Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de Emergencias Sanitarias Sacyl, que atendió al herido y lo trasladó para su valoración médica.

