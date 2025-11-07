leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de las llamas del edificio. Alberto P.

Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León

El inmueble, antiguo Laboratorio Pecuario Regional, llevaba meses ocupado y se encontraba vacío en el momento del incendio

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Un incendio declarado a las 19:27 horas de la tarde de este viernes, 7 de noviembre, ha afectado a un edificio abandonado y ocupado situado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León, conocido por haber albergado en su día el Laboratorio Pecuario Regional.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso alertando de que el inmueble ardía en llamas, y activó de inmediato el protocolo de emergencias, movilizando a Bomberos de León, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía.

Corte de tráfico y retenciones

La Policía Nacional y Local se encuentran en el lugar. La carretera que conecta Alcalde Miguel Castaño con Fernández Ladreda se encuentra cortada en este momento para evitar incidentes. Según han informado a este medio algunos de los presentes en el lugar: «El olor es insoportable».

El edificio, propiedad de la Junta de Castilla y León, llevaba varios meses okupado por varias personas, según confirmaron los vecinos del barrio, quienes señalaban que la convivencia era tranquila y sin incidentes relevantes, salvo un suceso registrado el pasado mes de julio, cuando una persona se precipitó desde una de las ventanas del inmueble.

La rotonda principal a la que da acceso la calle se encuentra con grandes retenciones en este momento. Según ha podido conocer este medio por parte de los agentes son varios los conflictos que han sido notificados por parte de varios de los okupas. «Tienen conflictos entre ellos y acaban provocando los incendios para evitar que otros entren», explican.

Este inmueble fue en su día un referente de la investigación veterinaria en Castilla y León, pero tras el traslado del laboratorio a Villaquilambre, el edificio quedó sin uso y finalmente abandonado. Desde hace aproximadamente un año, los vecinos habían observado movimiento de personas entrando y saliendo del recinto, aunque sin conflictos en la zona.

Okupación del edifio

Fuentes de la Junta confirmaron el pasado verano que eran conscientes de la ocupación ilegal del inmueble y que se estaban tramitando gestiones jurídicas para proceder a su desalojo, sin que hasta la fecha se hubiera materializado.

En el momento del incendio, no se encontraba ninguna persona en el interior del edificio, según confirmaron los equipos de emergencia. Los Bomberos de León lograron controlar las llamas y evitar su propagación a las edificaciones colindantes. Las causas del fuego se investigan, y no se han registrado heridos ni daños personales.

