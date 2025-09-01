Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl A pesar de entrar ya en vigor, aún se puede solicitar el QR que permite viajar sin coste por 27 trayectos metropolitanos que se irán ampliando a lo largo del mes de septiembre

Borja Pérez Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:11

Tras las pruebas realizadas durante los meses de julio y agosto con los menores de 15 años, la llegada del mes de septiembre ha supuesto la ampliación del rango abarcado por la tarjeta Buscyl, que ahora pasa a estar disponible para todos aquellos empadronados en Castilla y León que la hayan solicitado.

Esto significa que, desde este mes de septiembre, todos los leoneses empadronados, incluidos los que aún no la han solicitado, que aún tienen margen para solicitarla, dispondrán de la posibilidad de desplazarse sin coste alguno por los 27 recorridos que, hasta el momento, están habilitados.

Dentro de estas primeras rutas, forman parte todas las que conectan el centro de la capital leonesa con los municipios colindantes del alfoz y otras localidades cercanas a la ciudad.

Aumento de rutas

Las disponibles actualmente no son las rutas definitivas, pues, durante el mes de septiembre, se implementarán el resto de recorridos que entran dentro de la planificación hasta disponer de la totalidad de las 87 rutas habilitadas el último día de septiembre, un mes antes de lo marcado en los planes iniciales.

Tras el debate generado a lo largo de los meses de verano en torno a la tardanza del envío de las tarjetas físicas, lo que presagiaba un retraso en el inicio de esta nueva medida, la consejería de Movilidad y Transformación Digital optó por enviar a través del correo de todos los solicitantes un QR con el que, al menos, se aseguraban la posibilidad de cumplir los plazos marcados en el inicio del proyecto.

Hasta el momento, están a disposición de los usuarios las rutas metropolitanas, mientras que el 15 de septiembre será el turno del transporte interurbano y el 30 de septiembre se habilitarán el resto de concesiones.

En total, según los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León, en León se han solicitado 25.532 tarjetas, situándose como la tercera provincia con más solicitantes, por detrás de Salamanca (51.952) y Valladolid (61.054).

Convivencia y QR físico

En todo caso, para aquellos que opten, en base a su comodidad, por seguir utilizando los bonos antiguos, podrán hacerlo sin restricción, pues la nueva tarjeta convivirá con ellos después de que hayan sido prorrogados sin fecha final.

Además, las personas que no estén tan adaptadas con el nuevo panorama digital, el consejero de movilidad admitió que se les enviará el mismo código QR pero en formato físico, mediante un envío postal, que podrán presentar en el autobús.