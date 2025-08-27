La Junta recurre a un QR digital para cumplir los plazos de la tarjeta Buscyl con 25.532 leoneses El consejero de Movilidad y Transformación Digital admite la apuesta por la digitalización para que los ciudadanos disfruten la gratuidad del transporte público a partir del lunes

Con la entrada del mes de septiembre, miles de leoneses pasarán a disponer del transporte público gratuito mediante la entrada en vigor de la tarjeta Buscyl. Tras un periodo estival marcado por diversas reclamaciones de los usuarios por no haber recibido la tarjeta física, la consejería de Movilidad y Transformación Digital ha optado por la digitalización para poder llegar a tiempo a los plazos marcados.

Mientras las tarjetas físicas siguen enviándose a los usuarios, los 25.532 leoneses que han solicitado esta tarjeta recibirán en su correo –incluso algunos ya lo han recibido-, previsiblemente, a lo largo de esta última semana de agosto, un enlace de descarga de un QR digital que les servirá para acceder a la gratuidad a partir del próximo lunes 1 de septiembre.

A partir de este día, la tarjeta roja se convertirá en la única fórmula posible de pago en los buses gestionados por la Junta de Castilla y León y será únicamente a través de ella la manera en la que se podrá viajar de forma gratuita en las rutas de transporte metropolitano e interurbano.

Una acogida mayor de lo esperado

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, admitió este martes que «desde hoy mismo y se están enviando ya las tarjetas con el QR que servirá para acceder de manera gratuita al autobús», lo que supondrá que, de cara primer día de septiembre, se estima que alrededor de 130.000 personas dispongan de las tarjetas operativas en toda la comunidad, como así lo ha confirmado la directora general de Transportes y Logística, Laura Torres.

En total, se han llegado a recibir más de 190.000 solicitudes de la tarjeta, de las cuales 150.000 pertenecen a personas mayores de quince años, una acogida que ha superado las expectativas marcadas inicialmente.

En el caso de las solicitudes realizadas de forma telemática, Laura Paredes ha explicado que «el 86% de las solicitudes han podido tramitarse ya con rapidez», mientras que las presentadas en papel requieren un proceso de «depuración más exhaustivo» por incongruencias o errores en los formularios.

Los plazos de la Junta

Por otro lado, los plazos marcados inicialmente por el Gobierno autonómico han variado. La totalidad de las rutas, que en un principio estaba prevista para el 31 de octubre, se ha fijado finalmente en el 30 de septiembre. Será en esa jornada cuando quedarán incluidos en el sistema los 2.610 trayectos autonómicos que formarán parte de este proyecto.

Desde el lunes, quedarán habilitadas las rutas metropolitanas de León, mientras que el 15 de septiembre se incorporarán nuevas líneas, con la idea de poder culminar el ciclo el último día del mes, donde ya debería extenderse la tarjeta a toda la comunidad.

Durante el periodo transitorio, los «bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl digital», como así lo confirmó José Luis Sanz para disipar las dudas en torno a la posibilidad de que los demás abonos queden obsoletos con la entrada en vigor de la nueva tarjeta.

Un servicio rápido y sencillo

Como apuntó el consejero de la Junta en su comparecencia, el nuevo proyecto aporta «rapidez, porque anticipamos su implantación; sencillez, ya que se utiliza como cualquier billete digital al que estamos acostumbrados, y modernidad, al estar enmarcado en el proceso de implantación de sistemas inteligentes en el transporte».

En el caso de los menores, cabe recalcar que desde el marzo ya se puso en marcha el proyecto y, desde julio, ha estado disponible para todos aquellos que así lo demandaran, lo que ha servido como experiencia y testaje de cara a la ampliación que se llevará a cabo a partir del mes de septiembre.