leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividades con productos de León.

La gastronomía leonesa se luce en Valencia para agencias, blogueros y prensa

El escenario culinario Food and Fun ha acogido dos presentaciones de Turisleón este jueves en las que los productos y los recursos turísticos de la provincia han sido los protagonistas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:20

Comenta

La gastronomía leonesa ha sido protagonista este jueves en Valencia. El escenario culinario Food and Fun ha acogido dos presentaciones organizadas por el Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón) integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, que han estado dirigidas a agencias de viajes, blogueros y prensa.

En cada una de ellas los asistentes han sido recibidos con un espumoso de León y han tenido la oportunidad de cocinar con los chefs croquetas de morcilla de León con compota de pera conferencia del Bierzo, una de las cuatro tapas que han podido degustar durante la jornada, y de poder hacerlo, además, llevando un delantal de León.

Tras apagar los fogones se han dirigido a una sala preparada para la presentación y la degustación de las tapas elaboradas con los Productos de León como base, que han podido acompañar con vinos de las dos denominaciones de origen que tiene la provincia: la DO León y la DO Bierzo.

Imagen principal - La gastronomía leonesa se luce en Valencia para agencias, blogueros y prensa
Imagen secundaria 1 - La gastronomía leonesa se luce en Valencia para agencias, blogueros y prensa
Imagen secundaria 2 - La gastronomía leonesa se luce en Valencia para agencias, blogueros y prensa

Las presentaciones se han apoyado en vídeos que han sido proyectados con el objetivo de mostrar los recursos turísticos de León y promocionar el patrimonio, la cultura y la gastronomía de la provincia de cara a atraer nuevos visitantes.

Tras su visionado, una sumiller ha explicado las características de cada uno de los vinos que se han servido y el motivo por el que han sido elegidos para acompañar las tapas que se han ofrecido a los asistentes.

Vinos y tapas como protagonistas

El godello 'Cepas Viejas' de la DO Bierzo se ha acompañado con una tosta con humus de guiso de garbanzos Pedrosillano con crujiente de Cecina de León; el rosado prieto picudo 'Gurdos' de la DO León se ha servido con una croqueta de morcilla de León con compota de pera conferencia del Bierzo; el Mencía 'La Florida' de la DO Bierzo se ha tomado con un guiso de alubias de La Bañeza con oreja y chorizo ahumado de León y el albarín 'Vitalis' de la DO León se ha maridado con tarta de manzana reineta del Bierzo con crumble de almendra y chantilly. Además, también se ha servido espumoso 'Xamprada' rosado y blanco del Bierzo.

Noticias relacionadas

La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura

La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura

Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León

Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León

Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León

Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León

El escenario culinario Food and Fun está ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Valencia, junto a la plaza del Ayuntamiento y muy próximo al mercado central. Cuenta un diseño vanguardista con techos altos y una superficie de más de 140 metros cuadrados y está equipado con cocinas y mesas modulares con fogones, además de un gran proyector que facilita la organización de actos como el que este jueves ha puesto el foco en la gastronomía y los atractivos turísticos de la provincia leonesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  2. 2 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  3. 3 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  4. 4 Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León
  5. 5 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  6. 6 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Rubén Torío, el «mohicano» del módulo de salud mental
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La gastronomía leonesa se luce en Valencia para agencias, blogueros y prensa

La gastronomía leonesa se luce en Valencia para agencias, blogueros y prensa