Un padre acude a Incibe cuando una «asesora espiritual» extorsiona a su hijo

Leonoticias León Domingo, 16 de marzo 2025, 09:11 Comenta Compartir

Incibe alerta sobre los posibles contactos de los menores con las redes sociales. En esta ocasión, el padre de un joven acude a la Línea de Ciberseguridad tras descubrir que su hijo, menor de edad, estaba siendo extorsionado por una supuesta asesora espiritual.

El hombre explicó al instituto de Ciberseguridad con sede en León que su hijo llevaba presentando comportamientos extraños unos meses. A raíz de que su hijo se dejara el móvil olvidado en el coche al irse al instituto, decidió aprovechar para revisarlo.

De esta forma, descubrió que el menor llevaba dos meses hablando con una supuesta asesora espiritual, que le estaba guiando en lo que tenía que hacer para gozar de buena salud. De hecho, según explicó a Incibe, las conversaciones parecían «sectarias, intentando manipular al menor en todo momento».

El hombre explicó que el primer contacto fue a través de la red social TikTok, y posteriormente comenzaron a hablar por WhatsApp. En estas conversaciones, había visto que la supuesta asesora le recomendaba «terapias» como quemar incienso, algo que el menor llevó a cabo en los meses previos. Pero, en los últimos mensajes, la mujer le solicitaba que le enviara dinero porque si no, el menor no iba a estar bien de salud, e incluso podría llegar a morir. Por lo que el padre había podido leer en los chats, el menor no había llegado a enviar fotos íntimas a la persona, pero sí fotos de su cara, así como su nombre y apellidos.

El hombre acudió a la Policía Nacional a cursar la correspondiente denuncia y desde allí le facilitaron el 017, teléfono de contacto de la Línea de Ciberseguridad de Incibe.

Servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad

Es una línea de ayuda en ciberseguridad gratuita y confidencial que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) pone a tu disposición para ayudarte a resolver todas aquellas dudas o consultas sobre ciberseguridad que te puedan surgir en tu día a día.

Si quieres hacernos una consulta o resolver cualquier duda sobre ciberseguridad, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono nacional, gratuito y confidencial, 017; de los canales de mensajería instantánea en WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017); o a través de formulario web.

También tienes la opción de venir a nuestras instalaciones y solicitar asesoramiento presencialmente, pero siempre debes solicitar cita previa con antelación en este formulario.

Temas

Incibe

Ciberseguridad