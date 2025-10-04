La nueva forma de viajar barato que se extiende en León: «Podemos ir gratis a cualquier ciudad o país» La plataforma HomeExchange permite ceder tu vivienda a cambio de poder ir a otros destinos sin necesidad de pagar por el alojamiento

¿Dejarías que un desconocido se aloje en tu casa a cambio de ocupar tú la suya a la hora de irte de vacaciones? En realidad, aunque suene como un método muy novedoso, este nuevo modelo de viajar abaratando costes está sumergiéndose cada vez más entre las opciones de los españoles y, más concretamente, de los leoneses.

Los datos ofrecidos por 'HomeExchange', la principal plataforma mundial de intercambio de casas, muestran un crecimiento en la tendencia de las personas hacia esta nueva forma de viajar.

En lo que va de 2025, León ha registrado un total de 4.727 noches de alojamiento a través de esta plataforma, lo que supone un 27,34% más que el pasado 2024. El crecimiento se refleja también en Castilla y León, con 27.368 pernoctaciones –un 24,73% de aumento-, y en España, con 1.559.479 noches de alojamiento -26,6% más-.

La experiencia de dos leoneses

La situación también ha mejorado durante la temporada estival, en la que León ha registrado un total de 171 intercambios divididos en 2.773 pernoctaciones. En este contexto, destaca que el 47% de los intercambios han sido de más de cuatro días de duración.

Entre los más activos en la plataforma, destacan Alfonso y Clara, dos usuarios de Valdefresno que ya pueden considerarse habituales tras ofrecer su vivienda hasta en cuatro ocasiones y desplazarse ellos a cuatro destinos.

La pareja leonesa, intentando rehuir de los habituales hoteles en busca de apartamentos con mayor tranquilidad y, evidentemente, mejores precios, se inició en esta plataforma. Desde ese momento, han podido desplazarse a Bilbao y Madrid en varias ocasiones, además de estar planeando nuevos viajes.

Intercambio nacional e internacional

Para poder llegar a estos viajes, han ofrecido su vivienda, consiguiendo de esta forma puntos para después poder utilizarlos en viajar a nuevos destinos. Esto supone la posibilidad de poder viajar «gratis», únicamente por haber cedido su vivienda a otros turistas interesados en desplazarse hasta la localidad leonesa.

HomeExchange no permite únicamente desplazarse a lugares nacionales, sino que también se puede llevar a cabo un intercambio traspasando las fronteras. Alfonso reconoce que «hemos intentado ir a París y, aunque hay muchas casas para intercambiar, no hemos podido conseguirlo». También han buscado en Vietnam, un lugar donde «es más complicado encontrar gente».

Unas cifras al alza

En el año 2025, hay registrados un total de 42 usuarios en la plataforma en León ciudad, mientras que 19 utilizan esta plataforma en Ponferrada. La totalidad de la provincia mantiene registrados 113 usuarios, frente a los 686 de Castilla y León y los 37.530 en España.

Los leoneses que utilizaron esta plataforma a lo largo del 2025 se desplazaron a Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Euskadi en lo que se refiere a las fronteras nacionales, mientras que también volaron hacia Francia, Italia, Portugal, Holanda y Estados Unidos.

Por el contrario, a León llegaron viajeros procedentes de Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana, además de los internacionales franceses, holandeses, ingleses y andorranos.