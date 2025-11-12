leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del rescate del gato por Bomberos de León.

Bomberos de León acuden al rescate de un gato en El Ejido

El animal se escapó de una vivienda y lleva diez días en los tejados de un bloque de la calle Obispo Almarcha

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:23

Corte de la calle Obispo Almarcha en León capital y mucha expectación en la tarde de este miércoles, 12 de noviembre, por la presencia de un camión de bomberos con la escalera desplegada.

La dotación de efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de León se ha desplazado hasta el barrio El Ejido para colocar una jaula trampa en el tejado de un bloque de edificios y lograr así atrapar a un gato. El animal se escapó hace diez días por la ventana de una vivienda de la calle Victor de los Ríos y desde la asociación que busca para él una casa de acogida han contactado con los Bomberos para lograr darle caza.

Imagen del rescate. I.S

En el lugar, un grupo de curiosos seguían los movimientos de los bomberos que han colocado una jaula para tratar de darle caza.

El animal se encontraba en una casa de acogida hasta hace diez días.

