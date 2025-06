Novedades del Come y Calle: sushi leonés, siete nuevos puestos y cinco conciertos nacionales

Lucía Gutiérrez León Jueves, 19 de junio 2025, 08:16 | Actualizado 08:50h. Comenta Compartir

El Come y Calle regresa al parque de San Francisco de León del 20 al 29 de junio para celebrar su décimo aniversario con una edición cargada de novedades. Un festival que nació en 2015 como escaparate de la comida callejera y que se ha convertido en una cita imprescindible en las fiestas de San Juan y San Pedro.

Este año, el evento suma siete nuevas propuestas gastronómicas, cuatro de ellas de León. Se incorpora por primera vez una food truck de sushi de la cadena leonesa Sibuya que se estrena en este festival (Sibuya X-Truck) , además de Morbo, La Melino, Dame un Kesito y tres de fuera de León. A ellas se suman clásicos como La Javaneta, La Pavoneta, La Gojineta, Duality, Charlie Burger, Rock & Dog, Bueyvuelvo, The Truck House, Louter's, Cal Pastor, The Craftsman Food, The Viz Van, El Maizal, La Competencia, Parrilla Macanudos, La Chama y Helados Café.

El décimo aniversario se celebrará por todo lo alto: la escuela de danza urbana Infinity y Guía Go, que también cumplen 10 años, ofrecerán actuaciones especiales en el parque. Además, habrá cinco conciertos nacionales, sesiones de DJs locales en el escenario DJs, talleres para adultos, incluidos de micheladas, y actividades infantiles en la zona pintacaras y actividades infantiles.

Recinto y zonas

El recinto contará con zonas como chill out, parque infantil, photocall, carpas, talleres, zona sin gluten certificada, zona vegana y vegetariana, y puestos de venta de dulces. La oferta se completa con dos barras de bebidas premium y coctelería, snacks, contenedores de reciclaje, tomas de agua y aseos.

El público podrá disfrutar también de los puestos de artesanía, coleccionismo y vintage como Mr H Coleccionismo, Love to the Moon, Menta Discos, Vintageland, Pipapaper, Playsol, Fem Fetén y Me Sangran los Ojos, Javier Saab, La Revuelta Cultura Mexicana, The Makers, 17 by Sara, La Salbaje Vintage & Second Hand, Sr. Escobar, Chambombo Driver y Dr. Hofmann.