Mercado y cinefórum este martes en las fiestas de León

Martes tranquilo en León tras un intenso fin de semana de actividades por San Froilán. Continúa el Come y Calle y hay otras actividades programadas.

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:30 h. 25 aniversario de la fundación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCYL). Cinefórum. «El dolor se aprende y se puede desaprender». Sala Región del Edificio Fierro del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León. C/ Santa Nonia, 3.