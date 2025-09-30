leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del ILC.
San Froilán 2025

Mercado y cinefórum este martes en las fiestas de León

Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este martes 30 de septiembre en León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:17

Martes tranquilo en León tras un intenso fin de semana de actividades por San Froilán. Continúa el Come y Calle y hay otras actividades programadas.

Noticias relacionadas

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:30 h. 25 aniversario de la fundación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCYL). Cinefórum. «El dolor se aprende y se puede desaprender». Sala Región del Edificio Fierro del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León. C/ Santa Nonia, 3.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  2. 2 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  3. 3 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  4. 4 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  5. 5 Una colisión múltiple en una rotonda de León deja una mujer herida
  6. 6 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  7. 7 El Ayuntamiento de León busca «recursos legales» para una solución «definitiva» al problema de Bodegas Armando
  8. 8 Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas
  9. 9 Vandalizan una escultura en Ordoño II: «Me indigna gente de esta calaña por las calles»
  10. 10 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Mercado y cinefórum este martes en las fiestas de León

Mercado y cinefórum este martes en las fiestas de León