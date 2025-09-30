Mercado y cinefórum este martes en las fiestas de León
Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este martes 30 de septiembre en León
León
Martes, 30 de septiembre 2025, 08:17
Martes tranquilo en León tras un intenso fin de semana de actividades por San Froilán. Continúa el Come y Calle y hay otras actividades programadas.
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE
De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.
De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.
19:30 h. 25 aniversario de la fundación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCYL). Cinefórum. «El dolor se aprende y se puede desaprender». Sala Región del Edificio Fierro del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León. C/ Santa Nonia, 3.
