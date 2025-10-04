Espectáculo de drones sobre las tradiciones y Monoloco este sábado en León
Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este sábado 4 de octubre en León
León
Sábado, 4 de octubre 2025, 09:34
Segundo fin de semana de San Froilán para que León celebre por todo lo alto sus tradiciones. Este sábado llega una de las actividades más esperadas de estas fiestas y novedad que, como el pasado año, no dejará a nadie indiferente: un espectáculo con 300 drones sobre las tradiciones leonesas.
Además, se celebra una nueva edición del Monoloco y hay otro concierto del Proyecto Península en la plaza Mayor.
De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional de la Plaza Mayor.
De 10:00 a 14:00 h Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernádez Cadórniga.
De 12:00 a 00:00 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)
De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.
De 12:00 a 14:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Trobajo del Cerecedo.
De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.
De 15:00 a 3:30 h Monoloco León 2025. Con la actuación de Morad, Michenlo, Luchork, Alex Martín y muchas sorpresas más. Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones. Entradas en: soyelmonoloco.com
19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Zarzagán y Acedera. Plaza de San Marcelo.
22:00 h Espectáculo de luminotecnia de 300 drones 'Las tradiciones de San Froilán'. Un diseño exclusivo para León. Zona ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.
22:15 h Proyección videomapping Catedral de León.
23:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de El Nido (Burgos). Grupo de folk-rock castellano con suelo de tradición oral reinventada. Plaza Mayor.