Espectáculo de drones sobre las tradiciones y Monoloco este sábado en León

Drones que el pasado año iluminaron San Froilán en León.

Sábado, 4 de octubre 2025

Segundo fin de semana de San Froilán para que León celebre por todo lo alto sus tradiciones. Este sábado llega una de las actividades más esperadas de estas fiestas y novedad que, como el pasado año, no dejará a nadie indiferente: un espectáculo con 300 drones sobre las tradiciones leonesas.

Además, se celebra una nueva edición del Monoloco y hay otro concierto del Proyecto Península en la plaza Mayor.

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional de la Plaza Mayor.

De 10:00 a 14:00 h Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernádez Cadórniga.

De 12:00 a 00:00 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Trobajo del Cerecedo.

De 12:00 a 21:00 h Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 15:00 a 3:30 h Monoloco León 2025. Con la actuación de Morad, Michenlo, Luchork, Alex Martín y muchas sorpresas más. Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones. Entradas en: soyelmonoloco.com

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Zarzagán y Acedera. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Espectáculo de luminotecnia de 300 drones 'Las tradiciones de San Froilán'. Un diseño exclusivo para León. Zona ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

22:15 h Proyección videomapping Catedral de León.

23:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de El Nido (Burgos). Grupo de folk-rock castellano con suelo de tradición oral reinventada. Plaza Mayor.