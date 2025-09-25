Cocina en directo de los perdones de San Froilán y festival celta para comenzar las fiestas
Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este jueves 25 de septiembre en León
León
Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:20
Las fiestas más queridas y esperadas por los leoneses ya están aquí. San Froilán 2025 es ya una realidad que comienza a calentar motores este mismo jueves 25 de septiembre, y estas son las actividades previstas para esta jornada.
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
20:00 h «La Maga del chocolate». Cocina en directo de los perdones avellaneros mientras cuenta la historia de los Perdones y de San Froilán. Evento para mayores y pequeños con degustación de chocolates. Organizado por Editorial Péndula y Chocolate Fábula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Gratis hasta completar aforo.
22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Budiño (Galicia). Plaza Mayor.
