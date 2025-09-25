leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perdones de San Froilán.
San Froilán 2025

Cocina en directo de los perdones de San Froilán y festival celta para comenzar las fiestas

Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este jueves 25 de septiembre en León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:20

Las fiestas más queridas y esperadas por los leoneses ya están aquí. San Froilán 2025 es ya una realidad que comienza a calentar motores este mismo jueves 25 de septiembre, y estas son las actividades previstas para esta jornada.

Noticias relacionadas

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

20:00 h «La Maga del chocolate». Cocina en directo de los perdones avellaneros mientras cuenta la historia de los Perdones y de San Froilán. Evento para mayores y pequeños con degustación de chocolates. Organizado por Editorial Péndula y Chocolate Fábula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Gratis hasta completar aforo.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Budiño (Galicia). Plaza Mayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2 ¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?
  3. 3 Las noticias imprescindibles del miércoles 24 de septiembre en León
  4. 4 La calle de León que está entre las más peligrosas para los peatones
  5. 5 ¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán?
  6. 6 El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia»
  7. 7 Un «vestidazo» berciano «de locos» para la pareja de Marron (El Hormiguero) en una boda
  8. 8 Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia
  9. 9 León reconoce a dos guardias civiles que frustraron un intento de fuga
  10. 10 El ERE en Forestalia es «un jarro de agua fría» para toda la plantilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cocina en directo de los perdones de San Froilán y festival celta para comenzar las fiestas

Cocina en directo de los perdones de San Froilán y festival celta para comenzar las fiestas