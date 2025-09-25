Cocina en directo de los perdones de San Froilán y festival celta para comenzar las fiestas

Ana G. Barriada León Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Las fiestas más queridas y esperadas por los leoneses ya están aquí. San Froilán 2025 es ya una realidad que comienza a calentar motores este mismo jueves 25 de septiembre, y estas son las actividades previstas para esta jornada.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

20:00 h «La Maga del chocolate». Cocina en directo de los perdones avellaneros mientras cuenta la historia de los Perdones y de San Froilán. Evento para mayores y pequeños con degustación de chocolates. Organizado por Editorial Péndula y Chocolate Fábula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Gratis hasta completar aforo.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Budiño (Galicia). Plaza Mayor.