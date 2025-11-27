Dispositivo especial de tráfico por el encendido navideño este jueves en León Habrá restricciones al tráfico rodado en Santo Domingo de 9:00 a 11:00 y de 17:00 a 21:00 horas, aproximadamente

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha establecido para la jornada de este jueves, 27 de noviembre, un dispositivo especial de tráfico con motivo del acto de encendido de la iluminación navideña de la ciudad previsto para esta tarde a las 18:30 horas en la glorieta de Santo Domingo.

Por este motivo, habrá afecciones en la circulación a lo largo de la jornada. A partir de las 9:00 horas se restringirá un carril desde la avenida Independencia para acceder a la plaza de Santo Domingo. Restricciones que se prolongarán durante algo más de una hora con motivo de la instalación de un escenario para el acto de esta tarde.

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas aproximadamente, se cortarán todos los accesos de tráfico rodado a la glorieta de Santo Domingo. La circulación se restablecerá cuando concluyan los actos programados a partir de las 21:00 horas aproximadamente.

Itinerarios alternativos

Por ello, los conductores deben contar con los siguientes itinerarios alternativos.

Avenida Ramón y Cajal: se establece un primer corte de tráfico de vehículos a la altura de la calle Renueva, un segundo a la altura de la calle La Torre y un tercer corte a la altura de la calle Lope de Vega. Para ello se establece como itinerarios alternativos los siguientes: primer itinerario: calle Renueva, avenida Padre Isla, avenida Suero de Quiñones, plaza de San Marcos, paseo de Condesa de Sagasta, y plaza de Guzmán el Bueno; segundo itinerario: calle La Torre, calle Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, avenida Roma, plaza de Guzmán El Bueno y avenida República Argentina.

Los residentes tanto de la avenida Ramón y Cajal como los de la calle Lope de Vega circularán por la avenida Ramón y Cajal en sentido contrario hasta la calle La Torre para continuar el itinerario establecido anteriormente.

Avenida Independencia: se dispone de un primer punto de corte de tráfico rodado en la plaza de San Francisco en dirección hacia Santo Domingo y un segundo corte a la altura del Teatro Emperador para su desvío hacia la calle Santa Nonia. De esta vía se propone como itinerario alternativo: calle Santa Nonia, plaza de San Francisco, calle Lancia, avenida Facultad de Veterinaria y plaza de Guzmán El Bueno.

Avenida Ordoño II: se cerrará el tráfico para vehículos autorizados a la altura de las calles Gil y Carrasco para su desvío hacia Arquitecto Torbado. Como alternativa se propone el mismo recorrido alternativo anterior: calle Santa Nonia, plaza de San Francisco, calle Lancia, avenida Facultad de Veterinaria y plaza de Guzmán El Bueno.

Parking de San Marcelo

Con motivo del acto del encendido navideño hay que destacar también que el estacionamiento subterráneo de la plaza de San Marcelo permanecerá cerrado completamente para los vehículos (tanto para acceder como para salir) desde las 17:00 horas hasta el momento de reapertura del tráfico en la plaza de Santo Domingo.

Autobuses urbanos

El corte de tráfico previsto en Santo Domingo para este viernes 29 de diciembre también afecta a las paradas de autobuses del transporte urbano. Las líneas afectadas por los cortes al tráfico previstos con motivo del encendido de luces navideñas son las siguientes:

En los tramos horarios en los que se cierre totalmente al tráfico rodado la plaza de Santo Domingo, todas las líneas del Servicio de Transporte Urbano de León, a excepción de las líneas 7C Estación Autobuses - Hospitales - El Ejido y 9C Hospitales - Estación de Autobuses - El Ejido, podrán verse afectadas. Se realizarán recorridos alternativos en función de la regulación del tráfico.

Líneas afectadas

Durante el tiempo en el que se permita el giro a la plaza pero se mantenga cerrado el acceso a la avenida Independencia las líneas afectadas serán:

Línea 2 Doctor Fleming - Santo Domingo (parada suprimida: Santa Nonia – Conservatorio / parada más próxima: Jardín de San Francisco)

Línea 3 Santo Domingo - Universidad y Línea 8 Santo Domingo - Trobajo del Cerecedo (parada suprimida: Santa Nonia – Conservatorio / parada más próxima: Marqueses de San Isidro, 8).