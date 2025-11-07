Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA

Ana G. Barriada León Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

Los Fantásticos pierden a uno de los suyos. El médico leonés Juan Ignacio López, 'Nacho', ha fallecido este mes de noviembre tras varios años siendo enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Incansable luchador en la defensa de los derechos de las personas con su misma enfermedad y uno de los grandes valedores de la puesta en marcha de la Ley ELA en León, quien fuera médico de atención primaria durante su etapa profesional en José Aguado fallecía esta segunda semana de noviembre.

Era Ana Carlota Amigo, mujer de Urbano González, otro miembro del grupo de los Fantásticos, como se hacen llamar el propio Urbano, Nacho, Antidio y Cele, quien colgaba en sus redes sociales un emotivo mensaje de recuerdo a su gran amigo Nacho. «Te echaremos de menos en las reuniones de los fantásticos. Gracias por tu ayuda y por tu ejemplo en la lucha contra la ELA. Cuidaremos de los tuyos. Descansa en Paz. Seguiremos luchando por ti y por los que vendrán», reza la publicación.

Te echaremos de menos en las reuniones de los Fantásticos.

Gracias por tu ayuda y por tu ejemplo en la lucha contra la #ELA

Cuidaremos de los tuyos. Descansa en paz. #Seguiremosluchando por ti y por los que vendrán.

D.E.P pic.twitter.com/Q0nQnpIrz6 — Ana Carlota Amigo 🖤🇪🇸 (@carlotaamigo) November 6, 2025

Fiel a la cita de cada día 21 en Botines, Nacho, junto a sus familiares, compañeros y amigos, ponía voz a las víctimas de una enfermedad degenerativa para la que no hay cura y que se calcula afecta en la provincia de León a entre 35 y 40 personas.

Referente en León de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica

El 21 de junio, Día Mundial de la ELA, se convertía en el protagonista de nuestro periódico. Con la generosidad que lo caracterizaba, este culturalista de corazón compartía con los lectores de Leonoticias su historia, desde los primeros síntomas de la enfermedad hasta la convivencia con ella pasando por el fundamental apoyo de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ElaCyl) así como de su familia, que siempre estuvo a su lado en este duro camino.

Su objetivo desde que recibió el diagnóstico fue el de luchar junto con sus compañeros por la puesta en marcha de forma efectiva de la Ley ELA, una norma que aseguraba que supondría unos «cuidados dignos» para los enfermos, que «no tendrían que decidir entre vivir o o morir por motivos económicos».

Nos dejaba además un mensaje que sigue resonando hoy en día y que ejemplifica de forma clara por lo que siempre luchó: «Las personas con ELA no tenemos cura, pero sí derecho a ser cuidados. Hay que asumir el diagnóstico, buscar ayuda y no quedarse en casa», decía.

León llora la muerte de este médico de familia, luchador incansable, que puso rostro y voz al drama de la ELA y cuyo trabajo por la defensa de los derechos de los pacientes no caerá en el olvido.

Descanse en paz.