Las enfermeras familiares de León exigen plazas específicas 14 años después de empezar a formarse en Atención Primaria Denuncian que la Junta no ha creado plazas para especialistas mientras se invierte en su formación, lo que supone un «riesgo en la calidad asistencial» en los centros de salud

Ana G. Barriada León Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:01

Las y los profesionales en Enfermería Familiar y Comunitaria (EfyC) de León se encuentran en pie de guerra con la administración autonómica por lo que consideran una «falta de reconocimiento real y efectivo» de su especialidad por parte de la gerencia regional de salud. En un comunicado, las profesionales de la especialidad explican que, 14 años después de la primera promoción de especialistas formadas tras superar un «exigente proceso nacional y un programa de dos años de residencia» y pese a una inversión pública de «40 millones de euros», por el momento «no se ha creado ni una sola plaza específica en el sistema sanitario de Castilla y León».

Cada año son unos 80 residentes los que se forman en la especialidad, una formación que no concluye con una plaza al no existir puestos específicos para con su cualificación. «No existe una bolsa de empleo activa ni una categoría profesional reconocida en la plantilla orgánica», explican las afectadas, que se ven abocadas a tener que desarrollar muchas veces su actividad lejos de Atención Primaria, lugar al que deberían pertenecer.

Su formación específica es «clave en la atención integral al individuo, la familia y la comunidad», ya que sus esfuerzos se centran en temas a la orden del día en salud escolar, autocuidados, prevención del suicidio o envejecimiento activo. No contar con plazas concretas en Atención Primaria impide que «desarrollen plenamente su función y pone en riesgo la continuidad y la calidad del modelo asistencial». Piden por ello que, igual que los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria tienen su lugar, también lo tengan ellas como parte de equipo de Atención Primaria.

Exigen paralizar traslados y garantizar el cumplimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria

La falta de plazas específicas amenaza también la sostenibilidad de las Unidades Docentes de Atención Familiar y Comunitaria, donde se forman los futuros profesionales. Cada centro docente debe contar con al menos dos especialistas para poder mantener la acreditación y garantizar una formación adecuada a los residentes. Las profesionales alertan de que, si continúan los concursos de traslados «sin garantizar la estabilidad de las especialistas», su papel se puede ver en peligro.

De este modo exigen que se paralicen los traslados y reestructuraciones de las plazas ocupadas por las especialistas, que se creen y consoliden «de forma efectiva» las plazas de la categoría profesional de Enfemera Especialista en Familiar y Comunitaria en todos los centros de Atención Primaria garantizando plazas para las profesionales con titulación oficial y se dé así cumplimiento íntegro al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.