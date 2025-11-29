Expojoven llega a León en su 35 edición como «la feria juvenil más importante de Castilla y León» El alcalde de León alude a la cita como «el gran evento del asociacionismo juvenil», que durante el día de hoy congrega a más de 88 entidades y diferentes actividades en el Palacio de Exposiciones

La feria juvenil Expojoven, que este sábado celebra su 35 edición en el Palacio de Exposiciones de la ciudad de León con la participación de un total de 88, se ha consolidado ya como «la feria juvenil más importante de Castilla y León»,según afirmó hoy el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, durante el acto de inauguración de la cita.

«Conseguir reunir 88 entidades, dotar cinco ferias y llenar un programa del más interesante contenido para la juventud es un mérito que muy pocos equipos consiguen», se felicitó el regidor leonés, quien dio las gracias por ello a todos los participantes del «gran evento del asociacionismo juvenil», al que se refirió como «una referencia para toda la juventud de la ciudad y para las instituciones».

Unas instituciones a las que Expojoven permite cada año «mostrar lo que hacen y cómo lo hacen y conseguir despertar el interés en quienes no las conocían» para subirse a «un gran barco» que zarpó hace 35 años y que «se ha llenado de experiencias, equipos y perspectivas saludables para afrontar la mejor etapa de la vida».

Espacios repartidos

Diez detalló que la 35 edición de Expojoven cuenta con espacios dedicados a la enseñanza de idiomas, al deporte, la música, los comics y los libros, al ocio y turismo activo y a los centros educativos.

Así, desde su inauguración esta mañana y hasta pasadas las 23 horas de hoy, los asistentes podrán ver en los más de 3.000 metros cuadrados de superficie que conforman el Palacio de Exposiciones « todo tipo de actividades», en la que invitó a participar a toda la juventud leonesa, a la que también animó a «conocer a las asociaciones y entidades que organizan actividades durante todo el año con el ocio sano como compromiso».

Además de los stands habituales de asociaciones juveniles y entidades, Expojoven reserva hoy un espacio especial para el programa de ocio nocturno de la Concejalía de Juventud, es.pabila, que el pasado año ya celebró sus bodas de plata y que se mostrará con ejemplos de su programación habitual de ocio saludable y formativo, como talleres de tatuajes, mandalas, pilates, lucha de sables, fotografía, telas aéreas o urban dance.

Inteligencia artificial

La tecnología, la inteligencia artificial, la videocreación, el muralismo, la creación de podcast y la experimentación en diversos ámbitos llenarán «un completo programa» que se cerrará con la primera edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven para «impulsar el talento audiovisual emergente», dentro del cual se encuentra la categoría especial Made in León, destinada a proyectos que mantengan alguna relación con la ciudad o la provincia.

Los cortos finalistas de esta categoría se proyectarán durante ExpoJoven en espacios especialmente diseñados para el visionado y los coloquios, ofreciendo a jóvenes creadores la oportunidad de compartir sus obras y conversar directamente con el público.

El festival otorgará tres premios principales a Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guion, que se entregarán en el transcurso de la gala de clausura de Expojoven, a partir de las 21 horas. Tras la entrega de premios se proyectará el corto 'Semillas de Kivu' de Néstor López, galardonado con el Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental, a cuyo término tendrá lugar un coloquio con el director. Asimismo, Néstor López recibirá un reconocimiento de honor por su aportación al cine y a la cultura juvenil, otorgado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León.