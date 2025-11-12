La estrenada (sin permiso) pista de pump track ya tiene fecha de inauguración La nueva instalación deportiva de Puente Castro recibió a los primeros usuarios el pasado mes tras saltarse la verja

A mediados de verano ya se atisbaba que la finalización de las obras estaba cercana. Ya en octubre se observaba que sólo restaban unos detalles para su puesta en funcionamiento: accesos, perímetro, alumbrado y pequeños remates.

Pero, con la pista terminada y señalizada con sus tres niveles de dificultad -verde el más sencillo, azul el intermedio y rojo el avanzado- decenas de personas se adentraron a esta nueva instalación de pump track en León con patines, bicicletas o patinetes para darse sus primeras vueltas; y algunas de ellas sin el casco preceptivo que es obligatorio según los carteles ya instalados.

Un mes después, el Ayuntamiento de León celebrará este sábado, 15 de noviembre, una jornada inaugural en el pump track de Puente Castro, una nueva instalación deportiva. Así lo ha explicado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha estado acompañado del concejal de la UPL Isidro Ferrero, y del piloto leonés Gonzalo San Martín que realizará una exhibición y taller este sábado junto a otros pilotos de esta modalidad.

Esta pista de pump track con sus 505 metros lineales se ha convertido en la más grande la comunidad autónoma y figura entre las cinco mejores a nivel nacional. Ofrece a los niños, jóvenes y adultos un entorno seguro para la práctica del ciclismo y otras modalidades deportivas sobre ruedas.

La nueva instalación deportiva, ubicada en la calle La Flecha de Puente Castro, permite a los usuarios disfrutar de saltos, curvas y peraltes y responde a la apuesta del Ayuntamiento de León por dotar a la ciudad de espacios deportivos. Se trata, además, de un equipamiento realizado a petición del grupo de la UPL en el Ayuntamiento de León.

Así será la jornada inaugural

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición a cargo de cinco pilotos profesionales, que mostrarán las posibilidades del circuito y su técnica sobre el trazado. Tras la exhibición, los deportistas ofrecerán un taller de aprendizaje dirigido a los niños y niñas asistentes, fomentando el acercamiento al deporte y los hábitos de vida saludable.

Entre los participantes destaca la presencia de Gonzalo San Martín Fuentes, que estará acompañado de Teresa Fernández Miranda, Diego Vázquez, Sergio Veiga y Alba Fernández.