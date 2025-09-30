Los estragos de la inundación en La Palomera siguen presentes en el centro de salud El ambulatorio recupera la actividad en la primera planta para consultas pero el laboratorio y la zona de extracciones siguen clausurados

Ana G. Barriada León Martes, 30 de septiembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

El susto llegaba el lunes, pero la normalidad está lejos de recuperarse un día después. El centro de salud de La Palomera muestra los estragos de la inundación que obligó a reestructurar el servicio durante toda la jornada del lunes y que este martes 30 de septiembre no ha recuperado por completo.

La fuga en un latiguillo en la consulta 114 de la primera planta que se producía durante el fin de semana causaba una importante pérdida de agua que sorprendía a los trabajadores y pacientes que acudían al centro a primerísima hora del lunes 29.

El agua que encharcaba los pasillos de la primera planta se filtraba a la zona baja dejando totalmente inutilizado el laboratorio de extracciones, la sala de urgencias y los accesos al gimnasio. Algunos servicios como fisioterapeuta, asistente social o dentista se derivaban a otros centros de salud cercanos mientras los trabajadores se afanaban por continuar prestando asistencia a los pacientes que acudían a sus citas bien citándolos para otros días, derivándolos o atendiéndoles por teléfono o en el domicilio.

Ampliar Señales para evitar resbalones.

Este martes la imagen del centro es algo más normal a pesar de seguir siendo extraordinaria. Las consultas de la primera planta se pasan con normalidad y solo unas señales en el suelo alertan de tener precaución para evitar resbalones.

En la planta bajo sin embargo únicamente la zona de administración está operativa, con una mampara y cintas que delimitan la sala de espera de urgencias así como el acceso a la sala de extracciones y laboratorio, que se ha habilitado en un pequeño espacio al fondo.

Ampliar Estragos de la inundación en La Palomera.

El techo, que se desmontó para limpiar los restos de agua, sigue abierto para continuar con los trabajos y que el centro que atiende a más de 23.000 cartillas de médico de familia y pediatría recupere la normalidad en uno de los barrios de León que más está creciendo y que requiere una actualización de sus servicios públicos.