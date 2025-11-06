leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo. L.N

Un escape de gas en Armunia moviliza a los Bomberos de León

La rápida actuación del cuerpo de bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran incidencias

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:27

La mañana de este jueves, 6 de noviembre, un escape de gas en la calle Travesía de la Vega, en el barrio leonés de Armunia, ha provocado momentos de alarma entre los vecinos y ha requerido la intervención de los Bomberos de León.

El aviso se produjo después de que varios viandantes detectaran un fuerte olor a gas y alertaran al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. De inmediato, se movilizó una dotación del parque de bomberos, que acudió al lugar con un camión autobomba y varios efectivos para asegurar la zona.

La intervención se desarrolló con rapidez y sin mayores complicaciones, restableciendo la normalidad poco después. No se registraron daños personales ni materiales.

