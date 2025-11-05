Se viraliza el vídeo del abandono de tres cachorros en la protectora de León El coche de los responsables ya está siendo identificado por algunos usuarios tras la difusión de las imágenes, que superan las 40.000 reproducciones

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:33 | Actualizado 17:40h.

El vídeo del abandono de tres cachorros en la Protectora de Animales de León se ha hecho viral en redes sociales, superando ya las 40.000 reproducciones en apenas unas horas.

En las imágenes, captadas por las cámaras de la propia protectora, se puede ver cómo, durante la pasada noche, un Audi se detiene en las inmediaciones del recinto. Dos personas, con el rostro cubierto, abandonan a tres cachorros en una caseta y bloquean la salida con un cubo de basura antes de marcharse.

«Les vimos de casualidad porque los perros estaban ladrando», explican desde la protectora. «Desde las doce de la noche hasta las cinco de la tarde estuvieron allí encerrados», lamentan debido a la distancia que había hasta el lugar ya que «nadie se lo podía imaginar».

Estado de los cachorros

Los tres pequeños, Pinto, Pino y Kosa, de unos tres o cuatro meses y de tamaño medio, fueron rescatados en buen estado general, aunque una de las perritas presentaba mucosidad y tuvo que ser atendida.

Actualmente, Kosa y Pinto se encuentran en una casa de acogida conjunta, mientras que Pino está en otra, ya que, por miedo, mostraba cierta agresividad inicial. «No venían mal, pero el susto fue grande», explican desde la protectora.

A pesar del trauma, los tres están recibiendo numerosas solicitudes de adopción y poco a poco comienzan a recuperar la confianza.Desde la protectora aseguran que «la gente ya está reconociendo el coche y a quienes iban dentro», y piden la colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

En redes sociales, la protectora titulaba la publicación como «Historia de unos cobardes», denunciando que los tres cachorros «fueron encerrados en una caseta, sin luz, sin agua y sin alimento, durante horas». «Para ellos eran un estorbo. Para nosotros, son vidas», concluyen desde la protectora.