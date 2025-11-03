leonoticias - Noticias de León y provincia

Marta Martínez, en el centro de la imagen, recogiendo el reconocimiento.

La leonesa Marta Martínez, mejor Enfermera Comunitaria de España

Trabaja en Atención Primaria y ha recogido el galardón en Tarragona

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:21

Marta Martínez, enfermera de Atención Primaria de León, ha recibido el premio a la Mejor Enfermera Comunitaria en el Ámbito Nacional 2025, otorgado por la Asociación de Enfermería Comunitaria en el VIII Congreso Internacional y XIV Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), celebrado la semana pasada en Tarragona.

El jurado de este galardón, que valora los currículos profesionales presentados de manera anónima, destaca de esta profesional su «trayectoria ejemplar, que integra práctica clínica excelente, liderazgo en cuidados, investigación aplicada, docencia y gestión del cambio en Atención Primaria».

Noticias relacionadas

El mejor farmacéutico residente de España es especialista en Farmacia Hospitalaria en León

El mejor farmacéutico residente de España es especialista en Farmacia Hospitalaria en León

La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»

La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»

Además, reconocen con este premio su «excelencia clínica, liderazgo transformador y visión comunitaria».

Otro reconocimiento más para personal sanitario en la provincia que en las últimas semanas ha consolidado a otros profesionales de Farmacia o Endocrinología.

