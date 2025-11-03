La leonesa Marta Martínez, mejor Enfermera Comunitaria de España Trabaja en Atención Primaria y ha recogido el galardón en Tarragona

Marta Martínez, en el centro de la imagen, recogiendo el reconocimiento.

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:21

Marta Martínez, enfermera de Atención Primaria de León, ha recibido el premio a la Mejor Enfermera Comunitaria en el Ámbito Nacional 2025, otorgado por la Asociación de Enfermería Comunitaria en el VIII Congreso Internacional y XIV Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), celebrado la semana pasada en Tarragona.

El jurado de este galardón, que valora los currículos profesionales presentados de manera anónima, destaca de esta profesional su «trayectoria ejemplar, que integra práctica clínica excelente, liderazgo en cuidados, investigación aplicada, docencia y gestión del cambio en Atención Primaria».

Además, reconocen con este premio su «excelencia clínica, liderazgo transformador y visión comunitaria».

Otro reconocimiento más para personal sanitario en la provincia que en las últimas semanas ha consolidado a otros profesionales de Farmacia o Endocrinología.