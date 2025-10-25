Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente) Los sectores de los piensos, las gasolinas y los embutidos tienen mayor nicho de mercado entre las casi 10.000 entidades de la provincia | Las últimas en llegar: puestos de comida y residencias

Las cuatro empresas, que facturan más de 100 millones, y que más crecieron en 2023.

Rubén Fariñas León Sábado, 25 de octubre 2025, 09:19

Al cierre del año 2023, la provincia de León contaba con 9.965 empresas con una facturación promedio de un millón y medio de euros. En las mismas había una media de ocho empleados y su antigüedad estaba en 16 años.

Esos son los datos generales que el informe del ranking nacional de empresas por facturación para el que se han elegido las principales 500.000 de todo el país. Entre ellas hay un selecto grupo en León: hasta 21 consiguieron cifras superiores a los 50 millones anuales y 39 lo hicieron con más de 30 millones.

Entre los brotes verdes de la provincia también estuvo la creación de empresas con 549 sociedades creadas por las 186 que cerraron en ese año. Entre las nuevas destacaron los restaurantes, las residencias de ancianos y las inmobiliarioas.

Siguiendo las grandes cifras que arroja 'Einforma', los sectores que más facturaron en León fueron el comercio mayorista de alimentos para animales -565 millones-, seguido de las carnes en conserva -431 millones-, las frutas y hortalizas -346 millones-, la logística -328 millones- y el comercio de combustible -300 millones-.

Y si entramos a valorar de forma individual a cada una, la que más empleo genera es LM, León Farma, Embutidos Rodríguez, Soltra y mAbxience.

El ranking de empresas que más facturaron en 2023 en la provincia de León lo lidera, de forma muy solvente, Valcarce, con 683 millones de euros, el doble que la siguiente que fue Embutidos Rodríguez -352 millones- o los 330 de Miguélez.

Se cuelan por encima de los 100 millones de facturación Agroalimentación Mendoza, Laboratorios León Farma, Leonesa Astur de Piensos, León Coated, Lactiber, Patatas Hijolusa, Legumbres Luengo y Selección de Productos Leoneses.

Avanzan embutidos y patatas; caen agricultura y gasolinas

Dentro de esta 'élite' económica hay algunas que experimentaron en ese ejercicio un enorme precimiento. Embutidos Rodríguez escaló 637 puestos en el ranking nacional, Patatas Hijolusa lo hizo en 883 puestos y León Coated -en plena expansión- lo hizo en 1.650 puestos. Sin embargo, solo tres están entre el millar que más facturan de España: Valcarce -puesto 351- y Embutidos Rodríguez y Miguélez, por encima del 700.

Por el contrario, las que más puestos perdieron de entre las más destacadas fueron la propia Valcarce, Agroalimentación Mendoza Pérez, Leonesa Astur de Piensos, Maíz del Páramo o Gestilán Estaciones de Servicio.

