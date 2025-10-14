Los embalses de León se mantienen entre los datos más bajos de la comunidad Se encuentran actualmente al 35,5% de su capacidad, únicamente por encima de los pantanos de Palencia

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan actualmente 1.243 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43,5% de su capacidad. Este valor representa más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 5,5 menos que hace un año.

Por sistemas, las reservas en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), pertenecientes a los Sistemas Esla y Órbigo, se mantienen en una capacidad de 35,5%, lo que supone algo más de un punto por debajo de los últimos datos del mes de septiembre, cuando las cifras marcaban un 36,8%.

Los segundos datos más bajos

Estas cifras colocan a León como las segundas reservas con datos más bajos, unicamente superando al Sistema Carrión de Palencia (Camporredondo y Compuerto), con un 29% de capacidad.

Muy por encima aparece el Sistema Alto Duero de Soria (Cuerda del Pozo) al 60,9%, el Sistema Arlanza de Burgos (Arlanzón y Úzquiza), al 58,8% y el Sistema Pisuerga de Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), al 54,2%.

También por encima de León permanecen el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja de Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) al 45,5%, el Sistema Cega-Eresma-Adaja de Ávila (Castro de las Cogotas) al 48,5%, el Sistema Tormes de Salamanca (Santa Teresa) al 51,2% y, por último, el Sistema Águeda, también de Salamanca (Irueña y Águeda) al 37,6%.