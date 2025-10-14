leonoticias - Noticias de León y provincia

Foto de archivo del embalse de Barrios de Luna.

Los embalses de León se mantienen entre los datos más bajos de la comunidad

Se encuentran actualmente al 35,5% de su capacidad, únicamente por encima de los pantanos de Palencia

León

Martes, 14 de octubre 2025, 10:58

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan actualmente 1.243 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43,5% de su capacidad. Este valor representa más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 5,5 menos que hace un año.

Por sistemas, las reservas en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), pertenecientes a los Sistemas Esla y Órbigo, se mantienen en una capacidad de 35,5%, lo que supone algo más de un punto por debajo de los últimos datos del mes de septiembre, cuando las cifras marcaban un 36,8%.

Los segundos datos más bajos

Estas cifras colocan a León como las segundas reservas con datos más bajos, unicamente superando al Sistema Carrión de Palencia (Camporredondo y Compuerto), con un 29% de capacidad.

Muy por encima aparece el Sistema Alto Duero de Soria (Cuerda del Pozo) al 60,9%, el Sistema Arlanza de Burgos (Arlanzón y Úzquiza), al 58,8% y el Sistema Pisuerga de Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), al 54,2%.

También por encima de León permanecen el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja de Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) al 45,5%, el Sistema Cega-Eresma-Adaja de Ávila (Castro de las Cogotas) al 48,5%, el Sistema Tormes de Salamanca (Santa Teresa) al 51,2% y, por último, el Sistema Águeda, también de Salamanca (Irueña y Águeda) al 37,6%.

