Protesta del pasado jueves contra la instalación de la macroplanta de biomasa en Puente Castro. DG

Ecologistas presenta un recurso contra el proyecto que habilita la macroplata central de biomasa en Puente Castro

Anuncia el recurso de la declaración de impacto ambiental una vez se publique tras la subsanación de un defecto de forma

León

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:48

Ecologistas en Acción anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta por la que se aprobó el proyecto regional que proporciona el marco jurídico para la implantación de una central térmica de biomasa, promovida por Somacyl, en el barrio leonés de Puente Castro.

De igual manera, la organización advierte que recurre subsidiariamente la declaración de impacto ambiental favorable a dicho proyecto regional.

En su comunicado, Ecologistas en Acción recuerda que la Junta «ha dejado en suspenso la autorización ambiental de biomasa por un defecto de forma», por lo que, cuando se subsane y se vuelva a publicar la autorización en el Bocyl, la organización ecologista volverá a registrar el correspondiente recurso de reposición.

Sin embargo, sobre el proyecto en sí, dado que por su carácter regional el recurso administrativo no se puede presentar, Ecologistas en Acción acudió directamente a los tribunales de justicia «convencida de la nulidad de pleno derecho del Proyecto Regional de Puente Castro, que viola la normativa ambiental y urbanística con la finalidad de facilitar a Somacyl la ocupación de los terrenos de dominio público del Soto de Santa Ojala», que según la organización ecologista, el Ayuntamiento «debería destinar al uso y disfrute de los leoneses».

«La central de biomasa no responde al interés general del conjunto de los vecinos y vecinas de León, sino al interés de las empresas vinculadas a Somacyl que resulten adjudicatarias de las obras y de la explotación de las instalaciones», apuntó Ecologistas en Acción en su comunicado.

