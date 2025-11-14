Diez nuevos bomberos para el parque de León La plantilla se renueva con la incorporación de estos agentes al servicio municipal

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025

El cuerpo de bomberos del parque municipal de León renueva a sus componentes con la llegada de diez nuevos agentes.

El teniente alcalde y el concejal del área han dado la bienvenida a estas diez personas que se sumarán a la plantilla que ejerce sus funciones en las instalaciones de Sáenz de Miera.

La plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de León suma así 10 nuevas incorporaciones y cuenta ya con un efectivo de 83 bomberos que esta mañana han firmado la toma de posesión.