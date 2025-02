Diez arremete contra Puente tras la inversión en Valladolid: «Hace alardes provocativos»

Rubén Fariñas León Martes, 18 de febrero 2025, 11:46 Comenta Compartir

León contó con una proyección de 270 millones de euros con la que integraría la alta velocidad en la ciudad. Una apuesta bajo el Gobierno de Zapatero que la crisis económica de 2008 se llevó por delante. La llegada de Mariano Rajoy trajo un severo recorte a esta obra que dejó una plataforma encajonada, mucho más corta que la inicialmente prevista, y una estación provisional que se convertirá en definitiva. Todo ello redujo la inversión de esos 270 millones a una adjudicación de solo 25.

El devenir de la integración en León ha chocado directamente con la presentación del proyecto de una nueva estación para Valladolid. El ministro de Transportes, Óscar Puente, alardeaba de esta obra que costará al Estado 253 millones de euros y ahora el alcalde de León ha respondido con dureza al hacer esta comparativa.

«Estoy contrariado. No puedo callarme y no debo», iniciaba en su argumento. José Antonio Diez ha constatado el «abandono» que sufre la ciudad en inversiones, especialmente con aquellas que tienen que ver con la cartera de Puente. «Alardear de esto me preocupa cuando hay territorios abandonados».

Poniendo como ejemplo la estación provisional que, avanzaba, será definitiva en la capital leonesa, recordaba que la provincia tiene estaciones «abandonadas» y proyectos como el del lazo del Manzanal que se pierden entre proyectos de viabilidad. También ponía el foco en el desarrollo de Torneros o la autovía León-Valladolid y la Ponferrada-Orense. «Entiendo el cabreo generalizado. Le falta empatía con los ciudadanos a los que también representa, pero se preocupa por unos pocos con alardes provocativos».

Contra Silván y Carriedo

Diez insistía en que «no se va a callar» ante este tipo de reivindicaciones, con Feve abandonado a su suerte y la «aparición» de 253 millones para una estación en Valladolid. «Sin infraestructuras es muy difícil avanzar». Y por ello señaló a Puente, de quien «quedan claras sus prioridades e intereses» y deseó «que no lleve lejos su carrera política porque es lo que le importa».

También tuvo palabras para su antecesor en el cargo, Antonio Silván, por sus críticas a la falta de inversión del Gobierno en materia de transportes. «El apeadero que tenemos lo dejó él y su Gobierno con Ana Pastor a la que tanto abrazaba».

Y remató con Carriedo, portavoz de la Junta, para recordarle que las inversiones «llegan 40 años tarde» y le pedía al gobierno autonómico que no le tomen el pelo, «que al alcalde ya no le queda», para rematar con una justificación de la manifestación del 16-F y el anhelo de los leoneses por lograr su autogobierno.