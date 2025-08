¿A qué destinos se puede ir desde León con el Verano Joven por menos de 10 euros?

Diego Nicolás Alonso Viernes, 1 de agosto 2025, 08:17 Comenta Compartir

Este verano, los jóvenes de León tienen más de una excusa y casi ninguna barrera económica para hacer la maleta. Con el programa 'Verano Joven', que estará activo hasta el 30 de septiembre, moverse en tren o autobús por buena parte del país cuesta a veces, literalmente, menos que un café.

La iniciativa ofrece descuentos de hasta el 90% en billetes para jóvenes de entre 18 y 30 años. Así, el plan de quedarse en casa ha dejado de ser la opción más barata. Ahora, con menos de 10 euros, se puede pasar el día en la playa... o en el estadio, porque la Segunda División también ha vuelto y promete partidos fuera de casa mientras que el 'Verano Joven' está activo.

Mucho mar y muy cerca

El 'Verano Joven' es una oportunidad para respirar salitre y darse un chapuzón sin que la cartera tiemble. Los trayectos desde León a varias ciudades de costa se han convertido en auténticos chollos:

-A Coruña: El autobús cuesta solo 3 euros por trayecto (6 euros ida y vuelta). El tren sube un poco: entre 11,10 y 15,50 euros dependiendo del día, siendo más caro en fin de semana.

-Bilbao: Pintxos, surf y Guggenheim por menos de lo que cuesta una copa en una terraza. En bus, el trayecto sale a 3,40 euros y el total ida y vuelta no llega a 7 euros. En tren no se aplica la oferta.

-Vigo: Viajar hasta las Cíes nunca fue tan asequible. El autobús cuesta 3,47 euros por trayecto, menos de 7 ida y vuelta. El tren (Alvia) es más caro, pero aún con descuento: desde 10,50 euros.

-Pontevedra: Marisco, rías y ambiente gallego. Menos de 8 euros ida y vuelta en autobús (3,78 por viaje). En tren no se aplica la oferta.

-San Sebastián (Donosti): Te plantas en el norte más sofisticado y en la playa de la Concha por menos de 8 euros en autobús (3,98 euros el trayecto). En tren no se aplica la oferta.

-Barcelona: Quizá la joya de la corona. Desde 6,22 euros el trayecto en autobús (ida y vuelta por unos 12 euros), aunque el viaje es largo. Si se prefiere el tren, también hay opción: desde 29,25 euros el viaje con Renfe y el descuento aplicado.

Y si no hay mar, hay fútbol

El calendario de la Cultural ofrece desplazamientos de lo más jugosos en los próximos dos meses, y muchos coinciden con trayectos cubiertos -en mayor o menor medida- por el 'Verano Joven'

-Gijón (Sporting vs Cultural, 29 de agosto): Quizá el viaje más económico del verano. El autobús cuesta 1,33 euros por trayecto, es decir, menos de 3 euros ida y vuelta. El tren regional también muy similar: 1,40 euros el billete. Ir al Molinón no duele al bolsillo.

-Santander (Racing vs Cultural, 14 de septiembre): Aunque al buscar directamente 'Santander' el sistema dice que no aplica el descuento, hay truco. Si seleccionas 'Aeropuerto de Satander', el billete de bus baja a 2,70 euros por trayecto, menos de 6 euros ida y vuelta. Eso sí, para el día del partido concreto no se aplica la promoción, pero para una espacada a la playa sí puedes.

-Valladolid (Real Valladolid vs Cultural, 28 de septiembre): En bus, el código promocional no es válido. Pero en tren, sí: 1,85 euros el trayecto. Por menos de 4 euros puedes acompañar a la Cultural a Valladolid y volver.

-Burgos (Burgos vs Cultural, 15 de agosto): En este caso, mala suerte. Ni en bus ni en tren hay descuentos disponibles para el día del partido. Los precios se disparan y quien quiera ir a ver el primer partido de la temporada tendrá que rascarse algo más el bolsillo. Pero si quieres ir otro día sí. Es verdad que en autobús, el código promocional no es válido, pero en Alvia, el viaje te puede salir desde 10,75 euros.

Ciudades sin mar pero con mucho plan

Si lo tuyo no es la playa ni el fútbol, también hay escapadas urbanas sin irte muy lejos, pero con cultura o compras:

-Madrid: El bus sale por unos 3,05 euros el viaje, es decir, desde 6 euros ida y vuelta. Si prefieres tren, cuesta algo más: desde 12,50 euros por trayecto. A cambio, musicales, museos, compras y la Gran Vía esperándote.

-Oviedo: Cerca, barato y acogedor. El bus cuesta 1,07 euros por trayecto y el tren desde 1,05 euros. Ideal para una escapada rápida de un día.

¿Cómo conseguir estos precios?

Los billetes deben comprarse a través de las webs de Renfe y Alsa, y para que se apliquen los descuentos hay que registrarse previamnete en la web del Ministerio de Transportes y solicitar el código personal del programa Verano Joven. El proceso tarda poco minutos y abre la puerta a semanas de viajes casi regalados.