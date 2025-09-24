Cancelan casi 149.000 euros de deuda a una autónoma leonesa La propietaria de un negocio de restauración se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad para poder quedar libre de su pasivo

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

Una autónoma leonesa ha logrado la cancelación de su deuda que ascendía a 148.568 euros tras la tramitación de la ley de segunda oportunidad.

Su despacho de abogados, 'Repara tu deuda', explica este estado de insolvencia se originó «tras la solicitud de una línea de crédito para la adquisición de un negocio de restauración». «No obstante, el establecimiento no proporcionó los frutos mínimos para su mantenimiento y, en consecuencia, fue cerrado».

A la escasa fuente de ingresos mensuales, le fue sumando el cúmulo de deudas nacidas de las responsabilidades financieras, el pago a trabajadores y proveedores y otros motivos. «Por ello, con la intención de solventar las deudas, solicitó más créditos. No obstante, esto sólo generó un endeudamiento mayor por la progresiva acumulación de cuotas impagadas y el aumento de intereses», explican sus abogados.

Temas

Tribunales