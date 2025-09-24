leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cancelan casi 149.000 euros de deuda a una autónoma leonesa

La propietaria de un negocio de restauración se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad para poder quedar libre de su pasivo

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:07

Una autónoma leonesa ha logrado la cancelación de su deuda que ascendía a 148.568 euros tras la tramitación de la ley de segunda oportunidad.

Su despacho de abogados, 'Repara tu deuda', explica este estado de insolvencia se originó «tras la solicitud de una línea de crédito para la adquisición de un negocio de restauración». «No obstante, el establecimiento no proporcionó los frutos mínimos para su mantenimiento y, en consecuencia, fue cerrado».

A la escasa fuente de ingresos mensuales, le fue sumando el cúmulo de deudas nacidas de las responsabilidades financieras, el pago a trabajadores y proveedores y otros motivos. «Por ello, con la intención de solventar las deudas, solicitó más créditos. No obstante, esto sólo generó un endeudamiento mayor por la progresiva acumulación de cuotas impagadas y el aumento de intereses», explican sus abogados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  3. 3 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  4. 4 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  6. 6 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  7. 7 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  8. 8 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  9. 9 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  10. 10 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cancelan casi 149.000 euros de deuda a una autónoma leonesa

Cancelan casi 149.000 euros de deuda a una autónoma leonesa