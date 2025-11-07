El clásico 'Hansel y Gretel' llega al Auditorio de León con una nueva historia por vivir El teatro musical se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 18:00 horas y el lunes 10, en horario escolar, con dos pases: a las 10:00 y a las 12:00 horas

La productora Qelart Entertainment devuelve al espectador a la clásica obra de 'Hansel y Gretel', dando un nuevo giro de guion y enfrentándose a una nueva aventura: la batalla final. Esta obra, que lleva por título 'Hansel y Gretel: la batalla final', está enmarcada dentro de la programación infantil de Artes Escénicas del Auditorio de León, impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

La historia, contada en formato de teatro musical, está dirigida por Edgar Moreno y tiene como objetivo promover la importancia de la familia a través del amor y el respeto. Para encarnar estos personajes tan reseñables, cuenta con: Juan Antonio Plazas (Hansel), Rocío Palomino (Gretel), Aída Mercadal (Bruja) y Anthony Senén (Gregor).

La función, que también cuenta con el apoyo de la Red de Teatros de Castilla y León, está dirigida a un público a partir de tres años.

Las fechas en las que estará presente en la ciudad de León son los días 9 y 10 de noviembre. El domingo 9 será a las 18:00 horas, y las entradas se podrán adquirir a través del abono familiar o de manera individual por un coste de 6 euros. Sin embargo, el lunes 10 de noviembre la función estará enmarcada dentro de la programación escolar, con dos pases: a las 10:00 y a las 12:00 horas.

Sinopsis

Es una historia original en la que seremos testigos de cómo Hansel y Gretel, veinte años después de aquella aventura, se ven de nuevo envueltos en una trama trepidante. A pesar de la experiencia que vivieron, volverán a caer en la trampa de la temida Bruja, esta vez acompañada de Gregor, un secuaz divertido, pero totalmente fiel a su ama. ¿Podrán salir de la casa de la bruja y ayudar a unos pobres niños convertidos en dulces?

Los más pequeños de la casa disfrutarán de una historia emocionante, canciones divertidas, efectos especiales, puppets y muchas más sorpresas, mientras descubren la importancia de la familia y de mantener vivo el amor y el respeto entre hermanos.