Las cuentas de la Iglesia en León: 2,3 millones en sueldos y 1,7 desde el cepillo La Diócesis celebró en 2024 hasta 2.200 celebraciones que se desarrollaron en alguna de las 748 parroquias repartidas por la provincia

Rubén Fariñas León Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

La Iglesia en León ha vuelto a poner luz sobre las cuentas del año 2024 desgranando de dónde proceden sus ingresos y hacia donde van dirigidos sus gastos. La Diócesis logró una cuenta de resultados que alcanzó los 11,5 millones de euros.

El apartado que más recursos se llevó de la institución que dirige el obispo Luis Ángel de las Heras fue la capacidad de financiación con casi cuatro de cada diez euros. Después fue la conservación de edificios y los gastos de funcionamiento con casi tres millones. Y en sueldos del clero se acabaron destinando 2,3 millones.

En lo que se refiere a ingresos, las aportaciones directas de los fieles -colectas, suscripciones y otros- permitió obtener 1,7 millones, cifra inferior a la de 2024. Aunque la principal fuente sigue siendo el IRPF, a través de la Declaración de la Renta, que dejó en las arcas católicas el 43% del dinero que recibió la Diócesis de León. Otros conceptos como enajenaciones de patrimonio e ingresos por servicios supusieron el 20%.

Personal y celebraciones

La publicación 'Nuestra Iglesia' también recoge el número de acciones celebrativas que se celebraron en 2024 en las parroquias pertenecientes a la diócesis legionense.

Se realizaron 635 bautizos, 1.120 primeras comuniones, 310 confirmaciones y 146 matrimonios.

Para llevar a cabo estas celebraciones, fue necesario su desarrollo en alguna de las 748 parroquias en las que trabajan 206 sacerdotes, acompañados por seis diáconos permanentes y 290 catequistas. A ello se suman 550 religiosas -en alguna de las 35 congregaciones de las 76 comunidades activas- y 377 misioneros que se integran en 45 países de todo el mundo. Además, la Diócesis sirve de inspiración católica en 17 centros educativos concertados con 9.415 alumnos.

Este árbol de personal pudo atender a 15.898 personas a lo largo de 2024, en alguno de los 61 centros existentes en la provincia, donde se incorporan a la labor 561 voluntarios de Cáritas y 25 colaboradores de la ONG Manos Unidas.

La Iglesia en León se integra en seis arciprestazgos, que incluyen 58 unidades pastorales para tejer el territorio diocesano y facilitar su actividad.

El equipo lo completan 52 asociaciones y movimientos y 37 cofradías y hermandades vinculadas a la Semana Santa.