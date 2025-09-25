Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León El obispo Luis Ángel realiza nombramientos en cinco unidades pastorales, dos parroquias y refuerza la comisión permanente de Cáritas Diocesana

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

Leonoticias León Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:54

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha ratificado este jueves los nombramientos y cambios en cinco unidades pastorales y dos parroquias de la ciudad de León, además de varias modificaciones en parroquias de la provincia.

Por otro lado, también ha aprobado el refuerzo de la comisión permanente de Cáritas Diocesana, con la incorporación de cuatro nuevas integrantes y nuevo consiliario, además del relevo en la dirección de la Residencia Sacerdotal Nuestra Señora del Camino.

Estos cambios en el servicio pastoral, que se hacen efectivos a partir de este viernes, están orientados a «afrontar el desafío de hacer realidad el camino de la Iglesia sinodal en misión» según señala el pastor diocesano, quien invita a que «en el día en el que concluye con mucha esperanza y conciencia de comunión, participación y misión la XXIV Semana, oremos unos por otros».

Cambios en las parroquias de la Diocésis de León

Ricardo Gordo. Cesa, por jubilación, como administrador de varias parroquias de la Unidad Pastoral de Cea-Renedo de Valderaduey y pasa a ser nombrado párroco emérito de Renedo de Valderaduey.

Benedicto García Marcos. Cesa, por jubilación, como párroco de Gordoncillo y administrador de otras tres parroquias cercanas y pasa a ser nombrado párroco emérito de Gordoncillo.

Raymon Acosta Dominici. Párroco de Gordoncillo y de otras tres parroquias cercanas.

Juan Antonio Gallego López. Cesa como párroco de Montejos del Camino y parroquias cercanas.

Valery Silvere De. Administrador parroquial de Montejos del Camino y parroquias cercanas.

Georges Yoboue Kouadio. Cesa como administrador parroquial de Mansilla Mayor y parroquias cercanas para retornar a su diócesis de origen.

Tito Paul Emile Simplice Kadja. Administrador parroquial de Mansilla Mayor y parroquias cercanas.

Alberto Paniagua Cuevas. Cesa como párroco de la parroquia de San Francisco de la Vega.

Adrián González Villanueva. Párroco de la parroquia de San Francisco de la Vega.

José Antonio Blanco Fernández. Cesa, por jubilación, como párroco de la Parroquia de Santa Ana y pasa a ser nombrado párroco emérito de la misma.

Thierry Rabenkogo Mbourou. Párroco de la Parroquia de Santa Ana (Cesa como párroco de La Vecilla y administrador de las parroquias cercanas del Curueño).

Julio Ignacio López Álvarez. Vicario Parroquial de la Parroquia d Santa Ana.

Gabriel Alexander Cordero Rosales. Párroco de La Vecilla y administrador de las parroquias cercanas del Curueño.

César Peláez Álvarez y Policarpo Díaz Díaz. Cesan como párrocos 'in solidum' de la Unidad Pastoral de Garrafe de Torío.

José Ramón Gago Bayón. Párroco de la Unidad Pastoral de Garrafe de Torío y vicario parroquial de la Unidad Pastoral de Villaobispo.

Anesio Iglesias Bajo. Cesa como director de la Residencia Sacerdotal Nuestra Señora del Camino..

Nicanor Martínez García. Director de la Residencia Sacerdotal Nuestra Señora del Camino.

Juan Lanero Fernández. Subdirector de la Residencia Sacerdotal Nuestra Señora del Camino.

Ana Isabel Nicolás Pascual, María del Mar lbáñez de la Fuente, Concepción Valladares Callado y Eva María Robles Rodríguez. Miembros de la Comisión Permanente de Cáritas Diocesana de León.

Javier Díez González. Cesa como consiliario de Cáritas Diocesana de León.

Juan Manuel Aparicio Cubillas. Consiliario de Cáritas Diocesana de León.

