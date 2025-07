Tú a Wisconsin, yo a León: cinco policías de Estados Unidos y Alemania patrullan la ciudad

Ana G. Barriada León Miércoles, 23 de julio 2025, 08:18 Comenta Compartir

Si estos días te cruzas por León a un policía ataviado con su traje de sheriff patrullando las calles de León no, no es un disfraz ni se está rondando una película. Será Cody Hobbs, Ashley Hobbs, Christ Leleux o Many Cruz, los cuatro policías estadounidenses que, junto al alemán Philippe Pruesse, se encuentran en León como parte del programa Star-IPE promovido por la Asociación de Intercambio Policial Internacaional Star Spain.

A su lado en todo momento Félix Casado, agente de la Policía Local de León y figura clave para entender este programa de intercambio en León, al igual que su compañero Alejandro Ordás. Casado, que ha formado parte del programa en ediciones anteriores, ha podido patrullar en los estados de Wisconsin y Alabama. Fue el pasado año cuando por primera vez dos agentes extranjeros llegaban a León. La experiencia fue tan enriquecedora que este año repiten y en esta ocasión son cinco los policías que pasarán en la provincia dos semanas compartiendo una experiencia, para todos ellos, única.

El grupo nos recibe en el Departamento de Policía de León en el CHF. Cada uno con su uniforme a excepción de Pruesse, el agente alemán, que por su trabajo prefiere ir de paisano y no mostrar su cara, se preparan para una intensa jornada que comenzaba en la casa de Casado y otro agente también miembro de la asociación Star-Spain donde vivirán estas dos semanas. Porque así funciona este programa: quieren que la experiencia de los agentes sea inmersiva «que convivan con un policía español y hagan lo mismo que nosotros, que aprendan de nuestra forma de vida, de nuestro trabajo y también la parte más lúdica».

Buena parte de las jornadas se dedican a que los participantes conozcan el sistema policial y jurídico español para poder comparar realidades, ver similitudes y compartir experiencias, al igual que Casado pudo hacer en Estados Unidos. La otra parte, es la cultural. «Conocen a los ciudadanos, la cultura del lugar, la gastronomía... León es una provincia muy rica, con mucha cultural, y es fabuloso para ellos», explica Casado.

Además de conocer el trabajo de oficina en León o patrullar con tráfico, visitarán Ponferrada o Astorga así como lugares imprescindibles de la provincia como Valporquero. Tampoco faltará salir de tapas y disfrutar de la comida (cosa que ya han hecho) y conocer cómo funciona una gran ciudad con un par de día en Madrid para compartir experiencias también allí.

Manny Cruz, de Wisconsin

Para Manny Cruz, oficial del condado de Trempealeau, en el estado de Wisconsin, es su primera experiencia en el programa de intercambio, y su segunda vez en España. Pocas horas le han bastado para asegurar que León le «encanta» y que, por el momento, la experiencia está siendo «tremenda». «La gastronomía es espectacular, la gente muy amable y hasta ahora hemos aprendido mucho sobre el funcionamiento de los departamentos de policía aquí y las diferencias con nuestros estados».

Diferencias que, al igual que sus compañeros, ve menos que las similitudes ya que «muchos de los problemas son los mismos y es muy interesante conocer cómo se hacen las cosas aquí».

Christ Leleux, de Austin

También lo es para Christ Leleux, teniente de policía de Austin y gerente de las unidades de violencia doméstica y crímenes sexuales. Es el más veterano de los participantes en el programa ya que ha vivido ocho experiencias de intercambio en países como Alemania, aunque es su primera vez en España. Gracias a este intercambio ha tenido la oportunidad de comparar leyes en diferentes países, pero encuentra la legislación bastante similar.

«Tenemos los mismos problemas, y es interesante. Sobre todo, te das cuenta de que somos los mismos y contestamos la misma llamada de ayudar a nuestra comunidad».

Celebra también que gracias a un programa en el que prima la convivencia pueda compartir durante dos semanas sobre sus realidades, «discutir y hablar mucho del trabajo en los países, las leyes y cómo funciona la policía aquí con las diferencias entre guardia civil y policía nacional, que es un sistema muy similar en nuestros países», explica.

Ashley y Cody Hobbs, de Meryland

Desde el condado de Montgomery, en el estado de Meryland, llegan Cody Hobbs y Ashley Hobbs, un matrimonio de agentes estadounidenses que por primera vez forman parte de este programa. Por el momento, encuentran la experiencia «magnífica», desde la gente hasta la cultura pasando por la historia de la ciudad y el trabajo de la policía, viviéndolo como «una gran experiencia».

Tienen ganas de conocer también el trabajo en Madrid las próximas jornadas para comparar el funcionamiento del cuerpo en una gran ciudad como ellos acostumbran al patrullar cerca de una gran capital como es Washington DC.

Qué es Star Spain

Star Spain es una asociación internacional de policías basada en la formación, el compañerismo y la hospitalidad entre sus miembros que nace en 1985 con el primer intercambio entre policías alemanes y estadounidenses. En 2011 se incluye el programa de intercambio por primera vez en España, y la selección española se pone en marcha asistiendo al programa celebrado en Hamburgo (Alemania) en 2011.

El programa Star-IPE consiste en compartir experiencias profesionales y personales con compañeros extranjeros, conocer nuevos métodos de trabajo para enfrentarse a problemas comunes, analizar el equipamiento con el que cuentan las diferentes unidades policiales que participan en el programa, disfrutar de formación online gratuita, practicar idiomas y viajar por otros países alojándose en domicilios de compañeros policías. Además, la experiencia abarca visitas a instalaciones policiales, tanto en el país de origen como en el extranjero, como comisarías, cárceles, embajadas, campos de entrenamiento policial o galerías de tiro, disfrutando de una valiosa red de contactos con policías de Estados Unidos, Alemania y España.

Star-IPE también incluye la creación, desarrollo y ejecución de campañas solidarias a favor de la lucha contra el cáncer, Alzheimer, hipoacusia, trauma infantil, bullying, entre otras.