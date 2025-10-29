Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales Un agente evitó un ahogamiento en el río Bernesga, otros esclarecieron un homicidio y uno representó a la ciudad en la Police Week de Washington

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:19 | Actualizado 14:36h.

El Palacio de Exposiciones de León acogió este miércoles, 29 de octubre, el acto institucional con motivo del Día de la Policía Local, presidido por el alcalde José Antonio Diez Díaz, y con la presencia de autoridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas. La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno de España y del Himno de León, antes de dar paso a la formación y a la imposición de condecoraciones.

Durante el evento se entregaron varias medallas al mérito de la Policía Local con distintivo de plata, concedidas por el Ayuntamiento de León a agentes que han demostrado valor, profesionalidad y compromiso con la ciudadanía.

El agente Diego Franco Porto fue reconocido por su rápida intervención que evitó que una persona se ahogara en el río Bernesga, un gesto que simboliza la «vocación de servicio del cuerpo».

Actos de referencia

También recibieron la medalla los agentes José Luis Rivero Prieto y Jorge Valdés Ayer, por su «eficaz labor» en el esclarecimiento de un homicidio imprudente con vehículo a motor en la capital.

Por su parte, el agente Félix Casado García fue distinguido por su participación en la Police Week celebrada en Washington, donde formó parte de la Guardia de Honor de la Policía de Estados Unidos, «reforzando la proyección internacional del cuerpo leonés».

En el mismo acto se impusieron cruces de permanencia a quienes han cumplido tres décadas de servicio y se entregaron insignias de la Ciudad de León a los agentes que se jubilan tras toda una vida dedicada a la seguridad ciudadana.

Delincuencia en la capital

En su intervención, el alcalde José Antonio Díez Díaz destacó la labor diaria de la Policía Local, con más de 45.000 actuaciones al año, y su papel clave en la convivencia y la seguridad urbana. «Somos servidores públicos y nos debemos a la ciudadanía a la que servimos. Me siento orgulloso de la Policía Local de León y de su implicación con nuestra sociedad», afirmó.

El alcalde destacó además que León se mantiene entre las ciudades con las tasas de delincuencia más bajas de España, un hecho que atribuyó a «la profesionalidad, la cercanía y el compromiso de los agentes de la Policía Local», y que, según subrayó, contribuye de manera decisiva a la calidad de vida y a la seguridad de la ciudadanía leonesa.

Ampliar Raquel Jaén, pregonera del acto por San Marcelo. Honores a San Marcelo El Ayuntamiento de León ha conmemorado la festividad del patrón de la ciudad, San Marcelo. La Corporación Municipal, presidida por el alcalde, José Antonio Diez, ha participado en la misa solemne celebrada en la Iglesia de San Marcelo que ha contado con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares. En esta ocasión la pregonera de esta festividad ha sido la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén, que ha pronunciado el pregón en la eucaristía. Jaén ha dado las gracias al alcalde por permitirle «el honor de honrar a San Marcelo en una jornada tan especial» y ha relatado que desde hace 10 años dirige el Museo de San Isidoro donde se da a conocer «nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura». En su pregón ha hecho una reseña de la vida de San Marcelo y ha animado a los leoneses a seguir su ejemplo y legado. «Encomendémonos a San Marcelo para defender nuestro pasado romano y medieval y tomemos como ejemplo su fuerza y coraje para trabajar unidos», ha aseverado. También ha recordado que la ciudad de León es ahora muy distinta a la que habitó San Marcelo ya que se ha convertido «en una ciudad moderna, vivaracha, segura y plural donde podemos vivir en convivencia a pesar de nuestras diferencias».