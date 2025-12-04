Crece el número de trenes que circulan por los ejes que atraviesan León Octubre de 2025 registra un crecimiento en los convoys que atraviesan las infraestructuras gestionadas por Adif

A.P.C. León Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

El tráfico ferroviario entre enero y octubre de este año alcanzó los 172,7 millones de trenes-kilómetro (la unidad de medida equivalente a la utilización de la línea ferroviaria por un tren a lo largo de un kilómetro) es de un 0,2 por ciento más en octubre de 2025 frente al mismo mes de 2024 en toda España, un dato que se sitúa por debajo de los dos ejes que cruzan León.

En el eje de AV Madrid-Valladolid-León-Zamora-Galicia se ha producido un incremento de la actividad del 5,3 por ciento mientras que en la red convencional la línea Venta de Baños-León-Ourense-Vigo es la única de las grandes en las que el dato es positivo: 2,9 por ciento%. Los otros tres, todos con Madrid como punto de partida pierden trenes-kilómetro, y en la categoría que engloba al resto de ejes el incremento es de 3,48.

En los ejes de alta velocidad, el mayor crecimiento del tráfico se registra en la línea Madrid-Extremadura (+55,2 por ciento), seguida de los corredores Madrid-Andalucía (+11,3), y Madrid-Levante (4,2).