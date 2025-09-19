O condiciones laborales u oferta educativa: la disyuntiva en los centros rurales de León Comisiones Obreras exige a la Junta que adopte medidas organizativas para «garantizar una oferta educativa diversificada sin que ello suponga asumir peores condiciones laborales para el profesorado»

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de León denunció este viernes que la Junta de Castilla y León «obliga» a elegir a los centros rurales entre mantener su oferta educativa de optativas o mantener las condiciones laborales del profesorado. Una situación ante la que el sindicato mostró su «rechazo», ya que, aunque el horario lectivo del profesorado debería ser de forma habitual de 17 horas lectivas para Secundaria y Formación Profesional, «se generaliza un horario superior a pesar de que la norma solo lo contempla como algo excepcional».

Para el secretario general de CCOO Enseñanza León, Víctor Bejega, algunos de los casos más relevantes se dan en el IES Río Órbigo de Veguellina de Órbigo y en el IES Pablo Díez de Boñar, donde «prácticamente todo el profesorado del centro debe asumir 18 horas lectivas» como única posibilidad para mantener las asignaturas optativas, sin las cuales «parte de los alumnos tendrían que matricularse en otros centros educativos más alejados», de forma que «se debe elegir entre el perjuicio para el profesorado o para el alumnado y sus familias».

Una revisión de la ley

Desde CCOO señalaron que la Ley Orgánica de Educación establece que las administraciones educativas deberán prestar especial atención a los centros educativos de ámbito rural, proporcionando los medios y sistemas organizativos necesarios que atiendan a sus necesidades particulares y garanticen la igualdad de oportunidades más allá de la enseñanza básica. Asimismo, establece que se impulsará la escolarización del alumnado de la zona rural, procurando una oferta educativa diversificada, relacionada con las necesidades del entorno y adoptando las medidas oportunas para garantizar esta formación de calidad.

Así, según la propia legislación, la Junta de Castilla y León «debe ser flexible en los criterios para la organización de la oferta de optativas en educación secundaria, lo que permite que puedan impartirse por debajo del número mínimo de alumnos fijado en la ley». Por ello, el sindicato consideró que la Junta «no puede condicionar la flexibilidad para ofertar optativas a que el profesorado acepte empeorar sus condiciones laborales».

Piden medidas para no tener que elegir

Ante esta situación, CCOO Enseñanza exigió que, de forma urgente, se adopten las medidas organizativas necesarias para que todos los centros de la provincia de León, y especialmente aquellos ubicados en el ámbito rural, «puedan garantizar una oferta educativa diversificada sin que ello suponga para el profesorado asumir peores condiciones laborales».

Para Víctor Bejega, la apuesta por la educación pública en las zonas rurales de la provincia «debe pasar por un escenario de inversión y mayor dotación de recursos», con centros educativos «en mejores condiciones y con más medios, con una oferta educativa amplia y diversificada y con más profesorado que, además, tenga unas mejores condiciones laborales».