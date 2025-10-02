Los índices de criminalidad de León se sitúan once puntos por debajo de la media nacional La Policía Nacional celebra en la capital leonesa la festividad de los Ángeles Custodios con la entrega de 14 condecoraciones

La provincia de León es «una de las más seguras, no solamente de Castilla y León, sino de toda España», al contar con unos índices de criminalidad que se sitúan once puntos por debajo de la media nacional.

Así lo aseguró este jueves el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, acompañado por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Miguel Ángel del Diego, con motivo de la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, patrones del cuerpo.

Un cuerpo que, tal y como resaltó Alaiz, «lleva a cabo una excelente labor» para «cuidar de todos nosotros», aunque «muchas veces lo hacen forma anónima». En este sentido, quiso agradecer «la buena labor desarrollada», sobre todo desde las demarcaciones de Ponferrada y Astorga, con los incendios que azotaron a León en el mes de agosto».

El acto de celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, desarrollado en el Aula Magna del Edificio de Rectorado de la Universidad de León, sirvió también para otorgar un total de 14 condecoraciones de la Policía Nacional con distintivo blanco a agentes de León, de Ponferrada y uno que ha sido destinado a Madrid, así como al jefe comandante general del Mando de Artillería de Campaña y al capitán de la sección aérea de la Guardia Civil.

Unas condecoraciones que, para el subdelegado del Gobierno en León, «demuestran la colaboración entre todas las instituciones, incluida la Policía Local de las demarcaciones donde está la Policía Nacional».

Por todo ello, como representante del Gobierno de España en León, Héctor Alaiz quiso agradecer el «gran trabajo» que hace el Cuerpo Nacional de Policía en las cuatro comisarías correspondientes a las cuatro demarcaciones existentes en la provincia.