leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puntos violeta.

Los 18 colegios e institutos de León que han tenido Punto Violeta contra la violencia sexual

La iniciativa, promovida por la Concejalía Igualdad, busca fomentar un ambiente de respeto e igualdad y dar información y recursos en materia de atención a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:07

Comenta

Un total de 18 centros educativos de la ciudad de León han contado durante los meses de octubre y noviembre con Puntos Violeta para concienciar a la comunidad educativa sobre la problemática de la violencia sexual y servir de herramienta para sensibilizar sobre ella y prevenirla.

Una iniciativa que ha desarrollado la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León enmarcada dentro de las acciones con motivo del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, ha visitado algunos de estos centros en los que, además, se han impartido charlas a los jóvenes.

Los objetivos de esta propuesta, que ha contado con la colaboración de los centros educativos, son fomentar un ambiente de respeto e igualdad en la comunidad educativa; crear un espacio seguro y accesible de información, orientación y apoyo; y dotar al alumnado de herramientas de detección, prevención y actuación frente a situaciones de desigualdad, discriminación, violencia de género o violencia sexual. Además, se trata también de un punto de información sobre los recursos y servicios existentes en el municipio de León en materia de atención a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.

Noticias relacionadas

Radiografía de una lacra que no cesa en León: una violación cada 14 días y 767 llamadas al 016

Radiografía de una lacra que no cesa en León: una violación cada 14 días y 767 llamadas al 016

León es un clamor contra la violencia machista: «¡Basta ya!»

León es un clamor contra la violencia machista: «¡Basta ya!»

«Cerda, zorra, loca, mala madre»: las mujeres muñecas rompen el patriarcado

«Cerda, zorra, loca, mala madre»: las mujeres muñecas rompen el patriarcado

El comienzo de esta actividad tuvo lugar el día 17 de octubre, con la instalación del Punto Violeta en el IES Eras de Renueva. En total se han adherido a la misma los siguientes centros educativos: IES Eras de Renueva, IES Sánchez Albornoz, IES Legio VII, IES Ordoño II, IES Juan del Enzina, IES García Bellido, IES Padre Isla, IES Giner de los Ríos, IES Lancia, Centro de Formación Profesional Don Bosco, Centro de Formación Profesional Específica Amidown, CIFP CENTEC, Centro de Formación Profesional Clarín, CIFP Ciudad de León (La Torre), Centro de Formación Profesional María Auxiliadora, Colegio La Asunción, CIFP Ciudad de León Escuela de Hostelería y Turismo San Cayetano y Colegio Divina Pastora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  3. 3 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  4. 4 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  5. 5 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  6. 6 El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo
  7. 7 La alerta por nevadas vuelve a León
  8. 8 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
  9. 9 Detenido el joven que agredió a otro con un vaso en un pub de La Bañeza
  10. 10 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los 18 colegios e institutos de León que han tenido Punto Violeta contra la violencia sexual

Los 18 colegios e institutos de León que han tenido Punto Violeta contra la violencia sexual