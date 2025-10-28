Colas de espera de una hora para el Padrón y una APP que tarda meses en responder

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Izquierda Unida ha denunciado que el Ayuntamiento de León no dispone de una política de atención a la ciudadanía que funcione. Y culpan de ello al concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, Vicente Canuria: «No está dotando a los diferentes servicios de atención ciudadana del personal que precisa y tampoco se están organizando los servicios en función a la demanda».

Desde hace tiempo, la centralita del Ayuntamiento de León «no es atendida por nadie ni tampoco funciona de una manera correcta el teléfono de atención ciudadana 010». Aun que se han anunciado avances desde el Ayuntamiento, «lo cierto es que pasan los meses y la situación solo va a peor, creando malestar en la ciudadanía y frustración en los empleados y empleadas municipales».

La APP Mi León, que sirve para que la ciudadanía pueda enviar las incidencias al Ayuntamiento, acumula en ocasiones varios meses sin ningún tipo de respuesta. Esto se suma a la web municipal que sigue ofreciendo una información desestructurada y en muchos casos desactualizada. Y la tramitación electrónica que podría ser una forma de agilizar los tramites sigue siendo muy mejorable.

«Es preciso hacer una revisión del catálogo de trámites municipales así como aumentar los procedimiento que se pueden realizar a través de este canal».

Largas esperas presenciales

Por último, apuntan desde IU, el vestíbulo del edificio de Ordoño II no se encuentra acondicionado para la atención ciudadana, ya que no dispone de zonas de espera y en no pocas ocasiones las colas llegan hasta fuera del propio vestíbulo. Esto ocurre fundamentalmente por la atención del padrón de habitantes, que carece del personal necesario y tampoco dispone de un servicio de cita previa que organice correctamente el servicio y evitar esperas que en ocasiones han superado una hora de pie en una cola.

Desde Izquierda Unida de León instan al equipo de gobierno del PSOE a realizar una evaluación de las políticas de atención ciudadana en el Ayuntamiento y empezar a poner soluciones a estos problemas.