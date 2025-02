Atención al Ciudadano se queda con dos trabajadores en el Ayuntamiento de León

Leonoticias León Jueves, 13 de febrero 2025, 14:04 Comenta Compartir

El servicio de información del Ayuntamiento de León, ubicado en la planta baja del edificio de Ordoño II, está «abandonado» desde hace más de cuatro años. Así lo denuncia el Partido Popular, que recuerda que los contratos cancelados de atención telefónica externa y el aumento de trabajo para una plantilla que no ha sido renovada, a pesar de haberse quedado con 2 de los 5 trabajadores, ha supuesto que los leoneses «no sean capaces de contactar telefónicamente y las colas eternas en la atención presencial».

Las funciones de estos dos trabajadores incluyen ofrecer información, atender las líneas telefónicas, gestionar quejas y reclamaciones, derivar las que entran a través de la app 'mileon' y contestar también las quejas que entran a través de registro, en persona, por correo o por teléfono; lo que supone una carga laboral «excesiva» para la plantilla actual.

Hay que recordar que los leoneses pueden contactar de forma telefónica, según el propio portal municipal, con el Ayuntamiento de León a través de dos extensiones telefónicas: 987 895 500 y 987 895 503.

Como figura en el acta de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, Quejas y Reclamaciones, celebrada el 17 de enero de 2024, el equipo de gobierno daba cuenta «de la paralización de la nueva contratación del servicio 010 y la centralita municipal, y de la asunción final del servicio por el Ayuntamiento». En la exposición de motivos, el aumento del coste anual, «que además no llegaría la partida presupuestaria, y hablarlo en Alcaldía, se acordó que el servicio sea prestado por el Ayuntamiento».

En esa misma reunión, el concejal delegado del área, Álvaro Pola, se comprometió a reforzar la plantilla de Atención al ciudadano con más trabajadores para poder atender el teléfono, atender al público en persona, contestar los correos electrónicos, dar información en ventanilla, ayudar a cumplimentar documentación a quien lo solicite, etc. Desde el grupo municipal insisten en denunciar que «no sólo no se ha adjudicado personal a este servicio, si no que ahora son aún menos. Pasaron de 5 a 4 y ahora son tan sólo 2 por lo que no pueden coger todas las llamadas, lo que provoca la desesperación de aquellos leoneses que necesitan contactar con el Ayuntamiento vía telefónica».

Los populares reclaman de nuevo al equipo de gobierno de Diez acabar con esta «caótica política de personal» y dotar de forma inmediata de más trabajadores a este exiguo servicio para que los ciudadanos puedan contactar con la administración que les representa. «Si no son capaces de gestionar servicios tan básicos, cómo vamos a pedir a este equipo de gobierno cuestionas más complejas», finalizaban los populares.