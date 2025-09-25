leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una helada.

Cielos nubosos y bancos de niebla matinales este jueves en León

Las temperaturas mínimas se mantienen estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso en la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:18

León amanecerá este jueves con un tiempo plenamente otoñal. Las heladas volverán a hacer acto de presencia, aunque serán débiles y dispersas.

Se esperan cielos nubosos con presencia de nubes medias y altas, y una baja probabilidad de brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios: 3 grados en León, 2 en Villablino, 4 en Astorga y 6 en Ponferrada. Las máximas, en cambio, experimentarán un ligero a moderado ascenso, con valores que alcanzarán los 20 grados en León, 22 en Villablino, 22 en Astorga y hasta 24 en Ponferrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2 ¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?
  3. 3 Las noticias imprescindibles del miércoles 24 de septiembre en León
  4. 4 La calle de León que está entre las más peligrosas para los peatones
  5. 5 ¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán?
  6. 6 El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia»
  7. 7 Un «vestidazo» berciano «de locos» para la pareja de Marron (El Hormiguero) en una boda
  8. 8 Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia
  9. 9 León reconoce a dos guardias civiles que frustraron un intento de fuga
  10. 10 El ERE en Forestalia es «un jarro de agua fría» para toda la plantilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cielos nubosos y bancos de niebla matinales este jueves en León

Cielos nubosos y bancos de niebla matinales este jueves en León