Cielos nubosos y bancos de niebla matinales este jueves en León Las temperaturas mínimas se mantienen estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso en la provincia

Leonoticias León Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:18

León amanecerá este jueves con un tiempo plenamente otoñal. Las heladas volverán a hacer acto de presencia, aunque serán débiles y dispersas.

Se esperan cielos nubosos con presencia de nubes medias y altas, y una baja probabilidad de brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios: 3 grados en León, 2 en Villablino, 4 en Astorga y 6 en Ponferrada. Las máximas, en cambio, experimentarán un ligero a moderado ascenso, con valores que alcanzarán los 20 grados en León, 22 en Villablino, 22 en Astorga y hasta 24 en Ponferrada.